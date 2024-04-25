أسبوع باريس للموضة المُحتشمة يعود بنسخته الثالثة

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تتحضّر مدينة باريس لانطلاق أسبوع الموضة المُحتشمة Paris Modest Fashion Week بنسخته الثالثة، ومن المُنتظر أن تُقام فعالياته في 4 و5مايو الجاري بالتعاون مع وكالة Yard الإعلاميّة والسفارة الماليزيّة في فرنسا.

فقد استقبلت فعاليات هذا الأسبوع في العام 2023 حوالي 6000 زائر مُقابل 3000 في العام 2022، أما بنسخته الجديدة فسيمتدّ على مساحة 600 متر مربع ويفتح المجال أمام حوالي 30 عارض لتقديم جديدهم في مجال الموضة المُحتشمة وعالم التجميل.

وتُشكّل إقامة أسبوع باريس للموضة المُحتشمة مُناسبة لاجتماع عدة علامات أزياء من مُختلف أنحاء العالم، منها: Moon Modesty الإماراتيّة، والتي تختلط فيها الموضة الكوريّة مع خطوط الأزياء الخليجيّة، علامة Sumeyye Kacmaz التركيّة المعروفة بأسلوبها الشبابي، علامة Blush by Lamims النيجيريّة، والتي تُقدّم العباية بأسلوب مُميّز، وعلامة Mika Luise Weber الألمانيّة المعروفة بتقديم أثواب سباحة مُحتشمة خاصة للنساء.





فيما كشف القيّمون عن هذا الأسبوع أنه سيتضمّن 8 عروض تجتمع في كل منها عدة علامات تجاريّة، بالإضافة إلى طاولة مُستديرة تُنظّمها وكالة Yard التي ستُنظّم أيضاً ورشة عمل حول مهن الاتصال والأزياء.

"اليوتوبيا والحلم"

وكان أسبوع باريس للموضة المُحتشمة تناول العام الماضي موضوع "اليوتوبيا والحلم" أما هذا العام فيدور حول موضوع "المرونة" التي تُتيح التكيّف رغم الحواجز مما يفتح المجال أمام تعزيز الأمل.





ويُشير القيّمون على هذا الأسبوع أن فكرة المرونة ترتبط ارتباطاً مُباشراً بحرية المرأة وقدرتها على تجاوز العقبات بالإضافة إلى تحرير نفسها من القيود الاجتماعيّة والمُطالبة بحريتها في التفكير واللباس وفقاً لرغباتها.

وبهذه المُناسبة سيتمّ عرض فيلم حول موضوع المرونة يتناول قصص كفاح 3 نساء والصعاب التي واجهناها في مجال تقبّل أسلوب الأزياء المُحتشمة الذي يعتمدنه.