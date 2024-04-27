80 قيراطا.. وزن ماسة من "تيفاني" تزيّنت بها نانسي عجرم

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تألّقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بماسة نادرة يبلغ وزنها أكثر من 80 قيراطاً في حفل نظّمته دار Tiffany&Co في كاليفورنيا بمناسبة إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات.

وكانت Tiffany&Co أعلنت في بداية العام 2023 عن اختيارها للنجمة نانسي عجرم كأول امرأة عربيّة من بين سفيراتها، وشاركت نانسي في هذا الإطار مؤخراً بإطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection الذي أقيم في بيفرلي هيلز بحضور صديقات وأصدقاء الدار من النجوم العالميين أمثال: أنيا تايلور-جوي، ريس ويذرسبون، روزي هنتنغتون وايتلي، إميلي بلانت، آشر، أوليفيا وايلد، فالنتينا فيرير...الذين تزيّنوا جميعاً بقطع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع الدار.

اختارت نانسي عجرم لهذه المناسبة ثوباً أسود حمل توقيع Alexander McQueen، وهي نشرت عبر صفحتها على موقع إنستغرام مجموعة صور مُشيرةً إلى هذه المُناسبة الاستثنائية التي سمحت لها بأن تتزيّن بعقد Lucida Star الذي يتوسطه حجر ماسي نادر يفوق وزنه 80 قيراطاً. وقد نسّقته مع أقراط ماسيّة وخاتم سوليتير يزيّنه حجر ماسي يفوق وزنه 12 قيراطا.







نانسي عجرم نانسي عجرم تتزيّن بماسة نادرة من تيفاني نانسي عجرم.

مجوهرات ونجمات

ومن التصاميم المميّزة التي تزيّنت بها النجمات خلال هذا الحفل نذكر:

• عقد الممثلة أنيا تايلور-جوي المصنوع من البلاتينوم والذهب الأبيض، والمُرصّع بأكثر من 48 قيراطا من الإسبينل الأحمر بالإضافة إلى الماس. وقد ترافق مع سوار، وخاتم، وأقراط.

• عقد الممثلة الأميركية ريس ويذرسيون المصنوع من البلاتينوم والذهب الأصفر، والمُزيّن بحجر من الماس الأصفر يفوق وزنه 10 قراريط بالإضافة إلى حبيبات من الماس الأبيض والأصفر.



ريس ويذرسبون غابرييل يونيون

• عقد الممثلة غابرييل يونيون المصنوع من البلاتينوم والذهب الأصفر، يُزيّنه حجر من الياقوت البرتقالي يفوق وزنه 23 قيراطا بالإضافة إلى حبيبات من الماس، ياقوت بادبارادشا والياقوت البرتقالي.





• عقد العارضة روزي هنتنغتون وايتلي الذي يتوسطه حجر أكوامارين أزرق يبلغ وزنه أكثر من 31 قيراط. يُرافقه خاتم يُزينه حجر من الأكوامارين يفوق وزنه 18 قيراطا، خاتم يُزيّنه حجر من الماس يفوق وزنه 10 قراريط، وأقراط تُزيّنها أحجار ماسيّة يفوق وزنها 10 قراريط.



سوكي واترهاوس

• عقد المغنية البريطانيّة سوكي واترهاوس المصنوع من البلاتينوم والذهب الأصفر. تمّ ترصيعه بأحجار الماس والروبليت.