الفن المعماري يختلط بالموضة في جديد "أوسكار دي لارينتا"

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قدّمت دار Oscar De La Renta مجموعتها الخاصة بخريف 2024 على شكل دليل مصوّر تضمّن حوالي 50 إطلالة جاءت مستوحاة من الفن المعماري الحديث والأعمال الزجاجيّة التي يعتمد عليها.

تمّ تنفيذ هذه المجموعة الخريفيّة بلوحة ألوان طغت عيها التدرّجات الدافئة المستوحاة من ألوان التوت، والكاكاو، والزيتون، والزنجبيل...التي كمّلت بعضها بتناغم لافت. وقد استعان مُصمّما الدار لورا كيم وفيرناندو غارسيا بطبعات جلد الفهد، والسلاسل الذهبيّة المُستديرة، وأزهار الأقحوان لتزيين تصاميم نهاريّة ومسائيّة ذات طابع عصري وغير مُرتبط بزمن.

- بين العمارة والأناقة:

بدت تصاميم هذه المجموعة مُتجدّدة وراقية، إذ تضمّنت العديد من الأثواب المتوسطة الطول التي تميّزت بقصات مُحدّدة تُعزّز الشكل الأنثوي. وقد ساعدت خامات الجلد والكريب المنسوج بتقنيات مُبتكرة في إضفاء غنى على الإطلالات، فيما جاءت الأزياء المسائيّة أشبه بتكريم للفن الجديد أوArt Nouveau في مجال العمارة. وقد تزيّن بعضها بأحجار الكريستال فيما جاء بعضها الآخر مُزخرفاً بالباييت بأسلوب ينضح بالأناقة المُتطوّرة ويُذكّرنا بالديكورات الزجاجيّة الضخمة.





















تكرّر في هذه المجموعة استعمال طبعة المُربعات على الأثواب، والتنانير، والسراويل، والسترات بأسلوب هندسي. استعان مصمما الدار في إطلالات أخرى بالأزهار التي تمّ نحتها على الأزياء بقَطع اللايزر أو تركيبها بأسلوب ثلاثي الأبعاد، أما الشراريب فزيّنت أثواب السهرة مُضيفةً عليها حيويّة لافتة فيما أضاف الريش على الأزياء والأكسسوارات لمسات من الأنوثة والفخامة.

ترافقت الأزياء مع أحذية وصنادل ذات طابع كلاسيكي، حقائب بأحجام متوسطة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأكسسوارات (خواتم، أساور، أقراط للأذنين...) جعلت الإطلالات تبدو مُتكاملة.

تعكس مجموعة Oscar De La Renta لخريف 2024 تأثير "الفن الجديد" على الأناقة المُعاصرة، وذلك عبر الطبعات الجريئة، الخامات المُبتكرة، والأزياء المسائية المُزخرفة بعناية لثُبتت مرة جديدة مكانة هذه الدار الأميركيّة الرائدة في مجال الأناقة الفاخرة.