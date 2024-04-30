للعناية بالشعر الدهني.. 5 وصفات منزلية فعالة

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يعاني الشعر الدهني من الاختناق نتيجة الإفراط في الإفرازات الزهمية لفروة الرأس، مما يفقده حجمه ويجعله يبدو باهتاً.

وفي مواجهة هذه المشكلة التجميلية الشائعة، أثبتت بعض الوصفات المنزلية السهلة فعاليتها في إعادة التوازن لفروة الرأس والتخلص من الدهون المزعجة التي تفقد الشعر حيويته.

1- خلط الشامبو بالألوفيرا

ينصح بغسل الشعر وشطفه بالماء الفاتر البارد. فالماء الساخن من ألد أعداء الشعر الدهني.

من الضروري أيضاً تجنب الإفراط بغسل الشعر وباستخدام الشامبو الجاف، على أن يتم استخدام نوعاً من الشامبو الناعم مباشرة على الشعر الجاف بحيث يتم فركه ثم تركه لحوالي 20 دقيقة قبل شطفه جيداً. يمكن أيضاً خلط الشامبو الناعم بالقليل من جل الألوفيرا لتعزيز فعاليته.

2- الأقنعة الطبيعية للعناية بفروة الرأس

تساعد بعض المكونات الطبيعية في الحد من الإفراط بالإفرازات الزهمية المسؤولة عن الشعر الدهني. أبرزها الطين، الصابون البلدي، والغاسول المغربي التي تستعمل منذ آلاف السنين لتنقية فروة الرأس واستعادة التوازن في الدهون. يمكن استخدام هذه المنتجات كقناع على الشعر الرطب مرة أسبوعياً.

لتحضير قناع طبيعي يعالج الشعر الدهني، يُنصح بخلط 5ملاعق كبيرة من مسحوق الطين أو الغاسول المغربي مع ملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر. يمكن أيضاً غسل الشعر بالصابون البلدي والماء للاستفادة من فعالية هذا المكون الطبيعي في علاج مشاكل الشعر الدهني.

3- التوابل والنباتات لمعالجة بالشعر الدهني

تساعد بعض المكونات الطبيعية في العناية بالشعر الدهني، أبرزها: القرنفل، إكليل الجبل، الصعتر، والصنوبر. فهي قادرة على تنظيم الإفرازات الزهمية، تنقية فروة الرأس، ومحاربة مظاهر الشعر الدهني.

ينصح بإضافة مقدار ملعقة كبيرة من أحد هذه الأعشاب أو التوابل إلى نصف ليتر من الماء الساخن ثم تركها لمدة ساعة من الوقت حتى تبرد قبل استعمالها لشطف الشعر بعد غسله.

4- الزيوت الأساسية للتخلص من مشكلة الشعر الدهني

يتميز زيت اللافندر الأساسي بدوره المضاد للإفرازات الزهمية، فهو يبطئ إفرازات الغدد الدهنية ويطهر فروة الرأس. من الزيوت الأساسية التي تتمتع أيضاً بالمفعول نفسه: المريمية، إكليل الجبل، شجرة الشاي، الليمون الهندي، الأرز، الليمون، والريحان.

ينصح بخلط ما لا يقل عن 3 من هذه الزيوت وإضافة 3 نقاط من هذا الخليط إلى جرعة الشامبو التي تستعملونها، على أن يتم تدليك جذور الشعر الرطب بهذا الخليط وتركه ربع ساعة قبل شطف الشعر بالماء الفاتر.

5- أطعمة مضادة للشعر الدهني

يدل الشعر الدهني على وجود عدم توازن هرموني ونقص في العناصر الغذائية لمواجهة هذه الظاهرة. يمكن الاستعانة بالأطعمة الغنية بالنحاس، والمنغنيز، والفيتامينات من فئة A، وB1، وB2، وB6.

تُساعد الحبوب الكاملة، الفاكهة المجففة، الخميرة، زروع القمح، البقوليات، والفاكهة الصفراء في إعادة التوازن للإفرازات الزهمية، لذلك ينصح بإدراجها في النظام الغذائي بشكل يومي، مما ينعكس بشكل إيجابي على حالة الشعر.