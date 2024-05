أشهر حفل مُرتقب على روزنامة الموضة العالميّة

دقيقتان للقراءة

يترّقب عالم الموضة حفل Met Gala الذي سيُقام مساء اليوم الاثنين 6 مايو، كونه أحد أكبر الأحداث السنويّة المُنتظرة في عالم الموضة، وهو يُقام حسب التقليد في أول يوم اثنين من شهر مايو ويفتتح المعرض السنوي لمعهد الأزياء في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، فما هو الموضوع الذي تمّ اختياره لحفل هذا العام والمعرض الذي سيتبعه؟

"إعادة إيقاظ الموضة"

ويحمل حفل هذا العام عنوان Sleeping Beauties: Reawakening Fashion أي "الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الموضة"، وهو مُستوحى من قصة The Garden of Time القصيرة، التي أصدرها الكاتب الأميركي جي. جاي. باللارد في العام 1962 ضمن كتاب The Complete Stories.

ومن المُنتظر أن يستكشف حفل Met Gala المقبل مفاهيم الولادة الجديدة والتجديد باستخدام الطبيعة كاستعارة لانعدام ثبات الموضة. اختيار هذا الموضوع يأتي لإضفاء حياة جديدة على حوالي 250 زياً وإكسسواراً من أرشيف المتحف، إذ ستعود هذه القطع إلى الحياة عبر الرسوم المُتحرّكة، والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى العروض السمعيّة والبصريّة التي ستحوّل المعرض إلى تجربة غامرة تماماً تتناول ثلاث موضوعات: الأرض، والبحر، والسماء تكريماً للعالم الطبيعي من خلال الموضة.



تصاميم تخرج من الأرشيف إلى المعرض الذي سيُقام في متحف ميتروبوليتان الموضة تتجدّد كما الطبيعة

وترتبط فكرة الولادة الجديدة ارتباطاً وثيقاً أيضاً بالطبيعة، وقد كشف فيديو تمّ نشره على صفحة متحف ميتروبوليتان في موقع إنستغرام أن المعرض سيتضمّن تصاميم مُختارة من أرشيف دور Alexander McQueen، وChristian Dior، وGivenchy، وElsa Schiaparelli بالإضافة إلى أزياء قديمة تتضمّن ثوباً يعود إلى القرن التاسع وفستان سهرة من حقبة الحرب العالميّة الثانية من تنفيذه على يد المُصمّمة الشهيرة مادلين فايونيت.

في كل عام تتمّ دعوة ضيوف الحفل إلى التقيّد بموضوع العرض، ولذلك نتوقّع أن يلتزم معظم النجوم المدعوين بموضوع هذا العام في اختيار إطلالاتهم. أما فكرة إيقاظ الجمال النائم فيمكن أن تتجلّى في عودة بعض الإطلالات المُختارة من الأرشيف لتظهر من جديد على البساط الأحمر.





النجمة زندايا كما بدت في إطلالات سابقة ظهرت بها خلال حفل ميت غالا النجمة ريهانا خلال ظهورها في حفل ميت غالا للعام 2023 النجمة جينيفر لوبيز ستكون من المشاركات في تقديم هذا الحفل

وذلك عبر إعطاء حياة جديدة للأثواب الشهيرة التي كانت نائمة خلال السنوات الماضية، ومن المُنتظر أن تختار بعض النجمات الهوليووديات تصاميم من دور Dior، وMcQueen، وSchiaparelli خاصةً أن هذه الأخيرة ستُشارك في المعرض الذي يُقام بهذه المناسبة في متحف ميتروبوليتان، كما يُرجّح أن تختار بعض النجمات إطلالات من داري Valentino وVersace اللتان تهتمان جداً بإدراج عناصر وتفاصيل من الطبيعة في تصاميمهما، فكيف ستبدو إطلالات جينيفر لوبيز وزندايا اللتان ستُشاركان هذا العام بتقديم الحفل؟.