النجمات يقطفن من "حديقة الوقت" إطلالات لحفل "ميت غالا"

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شهد متحف ميتروبوليتان النيويوركي، في الاثنين الأول من شهر مايو، إقامة أكبر حفل تعرفه سنوياً روزنامة الموضة العالميّة. إنه حفل Met Gala الذي يترافق مع افتتاح معرض يكشف عن أكثر من 250 تصميما نادرا تختصر محطات من تاريخ الموضة العالمية.

"حديقة الوقت" The Garden of time هو العنوان الذي التزمت به النجمات لاختيار إطلالاتهن، حيث اقترح عليهن القيّمون على الحفل اختيار تصاميم تستكشف مفاهيم الولادة الجديدة والتجديد باستخدام الطبيعة كاستعارة لانعدام ثبات الموضة، فكيف بدت أبرز خياراتهن في هذا المجال؟

- تألقت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد بإطلالة من توقيع دار Thom Brown تميّزت بطابعها المُنعش. فقد تمّ تطريز ثوبها الأبيض بأكثر من 2,8 مليون حبة من الخرز، واستغرق تنفيذه 5000 ساعة من العمل اليدوي قام به فريق تألف من حوالي 70 شخصا.

- حرصت النجمة زندايا على الظهور بإطلالتين بدل الإطلالة الواحدة في هذا الحفل. اختلط في إطلالتها الأولى اللونان الأزرق الداكن والأسود، وهي حملت توقيع Maison Margiela وتصميم جون غاليانو الذي أراد من خلالها أن يُذكّرنا بمجموعته التي أعدّها لدار Dior في ربيع 1999. أما التصميم الثاني فاختارته زندايا من أرشيف دار Givenchy إذ يعود تصميمه للعام 1996 وقد نسقته مع أكسسوار للرأس من مجموعة دار Alexander McQueen لربيع 2007.





















بينيلوبي كروز جينيفر لوبيز ديمي مور زندايا زندايا في إطلالة أخرى ظهرت بها خلال الحفل ساره جيسيكا باركر شاكيرا كيم كردشيان كوين لطيفة كيندال جينير نيكول كيدمان

- تألقت النجمة جينيفر لوبيز بتصميم فاخر من دار Schiaparelli استغرق تنفيذه حوالي 800 ساعة من التطريز اليدوي وتطلّب أكثر من 2,5 مليون حبة من الرقائق الفضيّة والخرز. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Tiffany&Co تضمّنت عقداً تمّ تنفيذه بالبلاتينوم والذهب الأصفر، يتوسطه حجر ماسي يفوق وزنه العشرين قيراطاً بالإضافة إلى حبيبات من الماس يفوق إجمالي وزنها 75 قيراطاً. وقد ترافق مع أقراط للأذنين، سوار عريض وخاتمين تزيّن أحدهما بحجر ماسي نادر باللون الأصفر.

- اختارت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان إطلالتها من دار Balenciaga التي أرادت التركيز على موضوع الوقت أكثر من موضوع الحديقة في العنوان المُقترح لهذا الحفل. وهي استوحت ثوب كيدمان من تصميم سابق قدمه مؤسس الدار كريستوبال بالنسياغا في العام 1951. وقد تميّز هذا الثوب بطابعه المونوكرومي وبتنورته الطويلة التي غطاها الريش.

- اعتمدت عارضة الأزياء كيندال جينير إطلالة حملت توقيع المصمم ألكسندر ماكوين لدار Givenchy، ويعود تصميمها للعام 1999. تميّز ثوبها بقصاته القريبة من الجسم ولونه الأسود الذي يختلط ببريق الذهبي.

- بدت النجمة بينيلوبي كروز مُتألقة بإطلالة حملت توقيع دار Chanel تألفت من ثوب عاري الكتفين زيّنته طبقات من الدانتيل الأسود الفضي. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة تألفت من عقد وسوار وخاتم اختارتها من مجموعة Chanel للمجوهرات الراقية.

- لفتت النجمة ديمي مور الأنظار بإطلالتها التي تألفت من ثوب أسود بتصميم مُبتكر زيّنته أزهار ورديّة، صممته خصيصاً لها دار Harris Reed. وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من مجموعة Nature Sauvage لدار Cartier التي سيتمّ إطلاقها في نهاية مايو الجاري، وقد اختارت منها مور عقداً ماسياً وأقراط للأذنين يتزينان بأكثر من 10 قرايراط من الزمرد.

- اعتمدت شاكيرا إطلالة لافتة باللون الأحمر حملت توقيع دار Carolina Herrera، تألفت من ثوب ضيق رافقه كاب ضخم على شكل وردة تطلّب تنفيذه 30 متراً من حرير الغازار. وقد نسّقته مع حقيبة باللون نفسه ومجوهرات ماسيّة.

- تألقت الممثلة ساره جيسيكا باركر بإطلالة ذات طابع كلاسيكي مُبتكر من توقيع Richard Quinn. تميّز ثوبها بلونه السكري وتنفيذه بخامة الدانتيل المُطرّز بالفضي، وقد نسّقته مع قبعة مُبتكرة، جوارب مُطرّزة، وحقيبة فضيّة بالإضافة إلى عقد طويل جداً من اللؤلؤ.

- تعاونت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان مع دار Maison Margiela في إطلالتها الخاصة بهذا الحفل. وقد نفّذ لها مصمم الدار جون غاليانو ثوباً فضياً من الدانتيل غطته زخارف الورود وترافق في القسم العلوي منه مع كنزة صوفيّة باللون الرمادي.