الكولاجين والكيراتين أفضل مكونات تعتني بالشعر التالف

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لا يكتفي الكولاجين بدوره في الاهتمام بالبشرة لكنه يتمتع أيضاً بفعالية في مجال إعادة الحيوية للشعر التالف. أما الكيراتين فهو المكون الأساسي للشعر غير أن التعرض المستمر للشمس والمواد الكيميائية تؤدي إلى استنفاده.

استفيدي من هذين المكونين في روتين العناية المنزلية أو صالون التجميل على السواء لتعيدي للشعر التالف حيويته المفقودة.

الكولاجين من حيث تعريفه هو البروتين الأساسي في أجسام الثدييات، حيث يمثل ما بين 25% و35% من البروتينات الموجودة في الجسم ويستقر في الأنسجة والأعضاء. كما تتعدد أدواره في المحافظة على نضارة البشرة وتعزيز وظائف الأعضاء الأخرى في الجسم مثل العظام والأوعية الدموية والقلب.

- في المنزل

يلعب الكولاجين دوراً أساسياً في تعزيز كثافة البشرة نظراً لمفعوله المُنعّم، والمرطب، والمساعد على ترميمها وتجديدها. وهو أيضاً مكون مثالي للعناية بالشعر الفاقد للحيوية، التالف، والرقيق. يقوم الكولاجين بترميم ألياف الشعر كما يؤمن حماية لغلافه الخارجي. تتوفر في الأسواق أنواع مختلفة من مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي في تركيبتها على الكولاجين المستخلص من مصادر حيوانية أو نباتية. لكن يُنصح باختيار المناسب منها وفق نوع الشعر وحاجاته.

يمكن اختيار شامبو وبلسم غنيان بالكولاجين، إلا أن المستحضر الأفضل في هذا المجال يأخذ شكل مصل يطبق على فروة الرأس بعد غسل الشعر ثم يتم تدليكه قليلاً قبل تجفيف الشعر. يمكن الاستعانة أيضاً بقناع غني بالكولاجين يوضع على الشعر النظيف والرطب ويترك لحوالي 20 دقيقة قبل شطفه جيداً. يُستعمل هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعياً.

- في صالون التجميل

تؤمن العلاجات الغنية بالكولالاجين عناية مكثفة بالشعر في صالون التجميل. أحدثها تمليس الشعر بالكولاجين النباتي الذي يساهم في تمليس أليافه وترميمها في الوقت نفسه.

من خلال هذا العلاج يستقر الكولاجين داخل الشعر ويبقى لعدة أشهر مما يؤمن له حماية داخلية. يناسب هذا العلاج مختلف أنواع الشعر أما نتائجه فتدوم حتى 6 أشهر.

- عناية خاصة بالكيراتين

يتميز الكيراتين بكونه بروتين ليفي طبيعي يصنعه جسم الإنسان لبناء أنسجة الشعر والأظافر. يتكون الشعر بشكل أساسي من الكيراتين الذي يعمل على تعزيز متانته وحمايته من الاعتداءات الخارجية. لكن نسبة هذا المكون تنخفض بسبب الاستعمال المتكرر لأدوات التمليس ومستحضرات التلوين. ينصح الخبراء في هذه الحالة بالاستعانة بمستحضرات عناية بالشعر غنية بالكيراتين تعمل على تقوية ارتباط خلايا الشعر فيما بينها وتملّس أسفاطه فيصبح أكثر حيوية، ونعومة، ولمعاناً.

من الضروري تطبيق مستحضرات غنية بالكيراتين على الشعر قبل استعمال أدوات التصفيف في المنزل أو صالون التجميل، فهو يؤمن حماية للشعر ويساعد على تمليسه دون أن يفقده حجمه. يستعمل الكيراتين أيضاً بشكل علاج مكثف للشعر التالف يمتد على 3 أشهر، وذلك من خلال الاستعانة بمستحضرات مدعمة بهذا البروتين تقوي الشعر وتساعد على تعزيز حيويته ولمعانه.