10 استعمالات تجميليّة هي الأشهر لزيت اللافندر

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تشير الإحصاءات إلى أن زيت اللافندر هو الأكثر استعمالاً من بين الزيوت الأساسية في المجال التجميلي، فما هي الحلول التي يؤمنها وكيف يمكن استعماله في خلطات منزلية بسيطة وسريعة المفعول؟

يُعرف زيت اللافندر الأساسي بخصائصه المزيلة للتوتر، ولكنه يتمتع أيضاً بخصائص مفيدة للبشرة فهو يُطهّر الجروح كما يعالج الكدمات والتحسّسات الجلديّة، بالإضافة إلى فوائده التجميلية الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها فيما يلي:

1- يُرطّب البشرة الجافة:

لترطيب بشرة الوجه والعنق، يُنصح بإضافة 12 قطرة من زيت اللافندر الأساسي إلى كريم الليل الذي تستعملونه. يمكن تطبيق هذا الزيت أيضاً مباشرة على الشفاه الجافة أو المتشقّقة كما يمكن إضافة الكمية نفسها منه إلى 10 ملليلتر من زيت الأفوكادو واستعمال بضع قطرات من هذا الخليط كل ليلة مساء لتدليك البشرة قبل النوم.

2- يعالج حب الشباب:

يُشكّل زيت اللافندر الأساسي مُرطّباً مثالياً للبشرات المُعرّضة للإصابة بحب الشباب. يُنصح بتطبيقه على البشرة بواسطة الدوائر القطنية لعلاج البثور وحب الشباب، كونه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات. لتحضير خلطة مفيدة في هذا المجال، يجب إضافة 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي و5 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي إلى مقدار ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا. يُنصح بتطبيق هذه الخلطة مرتين أو ثلاثة يومياً على أماكن ظهور حب الشباب.

3- يُعزّز النضارة والإشراق:

تتألف هذه الخلطة المُعزّزة للنضارة والإشراق من 4 مكونات فقط: ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من السكر الأسمر، 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي و3 قطرات من زيت الليمون الأساسي. يُساعد استعمالها على ترطيب الجلد وإزالة الخلايا الميتة عن سطحه. يكفي تدليكها على البشرة لدقيقتين أو ثلاثة ثم تركها لمدة 20 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء وتطبيق كريم مُرطّب. يمكن استعمالها مرة أو مرتين أسبوعياً.

4- يحارب الهالات الداكنة:

لتحضير خلطة مُضادة للهالات الداكنة، يكفي إضافة 3 قطرات من زيت اللافندر الأساسي إلى ملعقة كبيرة من جل الألفيرا ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. يتمّ تدليك ههذا الخليط على منطقة محيط العينين وتركه لحوالي نصف ساعة قبل شطفه، يمكن أيضاً اعتماده بشكل قناع يُترك على محيط العينين طوال الليل ويُستعمل بشكل يومي حتى تحقيق النتيجة المرجوّة. تعمل هذه الخلطة على ترطيب منطقة محيط العينين وإزالة التجاعيد الناتجة عن الجفاف كما يُخفّف من حدّة التصبغات والهالات الداكنة وحتى الجيوب المُنتفخة.

5- يحد من ظهور التجاعيد:

لتحضير مصل يُكافح التجاعيد ويعزّز شباب البشرة، يكفي خلط 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، 5 قطرات من زيت الجيرانيوم الأساسي، و5 ملليلتر من زيت بذور الورد المعروف بخصائصه المُفيدة للبشرة الجافة. يُطبّق هذا المصل مرتين يومياً من خلال تدليكه على البشرة بحركات دائريّة خفيفة.

6- يساعد على انقباض المسام المتوسعة:

لمعالجة مُشكلة المسام المتوسّعة، يمكن الاستعانة بخليط يتألف من 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي و5 ملليلتر من لوشن أزهار الهاماميليس. يوضع هذا الخليط في عبوة رذّاذة لتسهيل رشّه على البشرة وتركه يجفّ دون شطفه. يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة وهو يتمتّع بمفعول مُطهّر، مُرطّب، ومُساعد على انقباض المسام كما أنه يُساهم في ضبط الإفرازات الزهميّة وتقشير الخلايا الميتة عن سطح البشرة.

7- يعالج مشكلة الرؤوس السوداء:

يكفي خلط 5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي، 3 قطرات من زيت الورد الأساسي، و10 ملليلتر من زيت اللوز للحصول على مصل يُعالج الرؤوس السوداء ويتمتع بخصائص مُجدة للبشرة ومُزيلة للخلايا الميتة في حال تم تطبيقه مرتين يومياً على البشرة.

8- يقضي على قشرة الرأس:

يتمتّع زيت اللافندر الأساسي بخصائص مُضادة للقشرة. يُنصح بخلط 5 قطرات منه مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. يتمّ تدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق ثم يُترك لحوالي الساعة قبل شطفه وغسل بالشعر بالشكل الاعتيادي. وللحصول على نتائج سريعة يمكن تركه على الشعر طوال الليل وتكرار استعماله مرتين أسبوعياً.

9- يُبطئ تساقط الشعر:

يتميّز زيت اللافندر بفعاليته الكبيرة في مجال مُعالجة تساقط الشعر وتعزيز نموّه من جديد. يكفي خلط 7قطرات من زيت اللافندر الأساسي مع ملعقتين كبيرتين من زيت بذور العنب وربع ملعقة صغيرة من زيت الفيتامينE. يتمّ تدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق ثم يًترك طوال الليل قبل غسله في صباح اليوم التالي. يمكن تكرار استعماله 3 مرات أسبوعياً.

10- يساعد على فكّ تشابك الشعر:

لتحضير خلطة تعمل على فكّ تشابك الشعر، يكفي خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح، 15 قطرة من زيت اللافندر، و6 ملاعق كبيرة من الماء. يوضع هذا الخليط في عبوة رذّاذة لتسهيل رشّه على الشعر، على أن يتمّ تركه يجف ليمدّ الشعر بالنعومة ويُعزّز لمعانه كما يُعيد التوازن إلى فروة الرأس ويحمي من ظهور القشرة. يُستعمل هذا الخليط بعد غسل الشعر بالشامبو و عند الحاجة.