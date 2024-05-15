الأناقة العربيّة تتألق في افتتاح مهرجان كان السينمائي

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شهد أمس الثلاثاء الانطلاقة الرسميّة للدورة 77 من مهرجان كان السينمائي بحضور نجوم ونجمات من مختلف أنحاء العالم، فمن هي الأسماء العربيّة التي تألقت بحضورها وتصاميمها على السجادة الحمراء في افتتاح هذا الحفل؟

- تُشارك المُخرجة اللبنانيّة نادين لبكي في فعاليات مهرجان كان للعام 2024 كعضو في لجنة تحكيمه الرئيسيّة. وهي ظهرت في حفل افتتاحه ببدلة توكسيدو سوداء حملت توقيع المصمم هادي سليمان لدار Celine، نسقتها مع مجوهرات ماسيّة من دار Cartier الفرنسيّة.

- تألقت النجمة المصريّة يسرا على السجادة الحمراء لهذا الحفل بثوب باللون السكري تميّز بكمّين شفافين وتطريز فضي كثيف. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Tony Ward Couture.

- تميّزت الممثلة الأميركيّة المُخضرمة جاين فوندا بإطلالة لافتة برصانتها وأناقتها حملت توقيع دار Elie Saab. وهي اختارت من أرشيف الدار وتحديداً من مجموعتها التحضيريّة لخريف 2019 جامبسوت باللون الأسود تزيّن بالتطريز الفضي والأسود عند الوسط.

- اختارت الممثلة والمغنية الصينيّة غوان شياوتونغ إطلالتها من دار Elie Saab أيضاً، وهي اعتمدت ثوباً عاري الكتفين باللون الزهري المعدني من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2008.

- تألقت الممثلة الروسيّة تاتيانا كورساكوفا بثوب من المخمل الأخضر من دار Elie Saab نسقته مع قفازات بيضاء ومجوهرات ماسيّة مُرصّعة بالزمرد.

- تألقت العارضة الأميركيّة هايدي كلوم بثوب من الحرير الأحمر حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، تميّز بقصاته العارية الكتفين والمُتعدّدة الأطوال.





الممثلة الروسيّة تاتيانا كورسكوفا الممثلة غوان شياوتونغ العارضة هايدي كلوم

- اللون الأحمر كان أيضاً خيار العارضة شانينا شايك التي تألقت بثوب عاري الكتفين من دار Zuhair Murad نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Marli New York.

- تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بثوب طويل باللون الأحمر حمل توقيع دار Georges Chakra، وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Cartier.



العارضة شانينا شايك الإعلامية ريا أبي راشد

- اختارت العارضة رومي ستريجد ثوباً عاري الكتفين باللون الأبيض تزيّن بالريش، وقد حمل توقيع المصممة السعودية إيمان العجلان.

- اعتمدت الإعلامية ديالا مكي إطلالتها البيضاء من توقيع المصمم رامي العلي وقد نسقتها مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

- اختارت ملكة جمال الكون السابقة الفرنسيّة إيريس ميتينير ثوبها الأبيض من دار Ali Karoui Couture المتمركزة في دبي.









المؤثرة فرحانة بودي الممثلة فريديريك بيل المدونة يارا النملة العارضة رومي ستريجد الإعلامية ديالا مكي

- اعتمدت المدوّنة السعوديّة يارا النملة ثوباً أسود تزيّنت أطرافه بالريش من دار Rami Kadi وقد نسقته مع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع دار Chaumet.

- اختارت المؤثّرة الهنديّة المقيمة في دبي فرحانة بودي ثوبها الأبيض العاري الكتفين من توقيع علامة Atelier Zuhra في دبي.

- اعتمدت الممثلة الفرنسيّة فريديريك بيل ثوباً باللون الفضي رافقه كاب من الريش الأبيض، وقد حملت إطلالتها توقيع دار Elio Abou Faysal اللبنانيّة.