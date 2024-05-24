10 إطلالات غير موفقة على سجادة "كان" الحمراء

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شارف مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ77 على نهايته، وقد تنوعت الإطلالات التي ظهرت على سجادته الحمراء بين المميزة بأناقتها واللافتة بافتقارها إلى معايير الأناقة والجمال. إليكم أبرز النجمات صاحبات الإطلالات غير الموفقة لهذا العام.

استطاعت إطلالة النجمة اللبنانية هيفا وهبي أن تشكل "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، لكنها لم تكن من بين أفضل الإطلالات التي ظهرت بها على السجادة الحمراء لهذا الحفل على مر السنوات. حملت هذه الإطلالة ذات الطابع الدرامي توقيع علامة Bolandy Moda التركية، وقد تمّ تصميمها خصيصاً لهيفا وزينتها فيونكة ضخمة أكثر من اللازم معلقة على الظهر كما انسدل منها ذيل طويل جداً. نسقت هيفا ثوبها المصنوع من الساتان مع قفازات سوداء طويلة ومجوهرات ماسية، وهي ظهرت بماكياج متألق وتسريحة جميلة رغم افتقار ثوبها إلى الطابع الراقي.

ظهرت الممثلة الهندية آيشواريا راي بإطلالتين كارثيتين على سجادة "كان" الحمراء، وقد حملتا توقيع دار Falguni Shane Peacock india. تميزت الإطلالتان بالطابع الدرامي وقد تزينت الأولى بورود ذهبية ضخمة فيما تزيّنت الأخرى بلمسات معدنية فضية وزرقاء وكانتا من أسوأ الإطلالات التي شهدها مهرجان "كان" هذا العام.

اختارت الممثلة الفرنسية إيفا غرين واحدة من الإطلالات الغريبة بتصميمها من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 التابعة لدار Iris Van Herpen.

اعتمدت الممثلة الأميركية زوي سالدانا إطلالة من دار Saint Laurent اتخذت شكل ثوب أسود عاري الكتفين زينته فيونكا عند الخصر وأخرى عند الركبتين بالإضافة إلى تنورة باللون الزهري العتيق. بدت هذه الإطلالة بعيدة عن الطابع البسيط والراقي الذي تعتمده Saint Laurent عادة.

اختارت الممثلة الأميركية أوبري بلازا ثوباً من الساتان باللون العاجي حمل توقيع دار Loewe بدا مملاً من حيث التصميم والتفاصيل التي ظهرت عليه.

اعتمدت الممثلة الأميركية ديمي مور ثوباً عاري الكتفين باللون السكري من Schiaparelli. وقد تزين بتفصيل ثلاثي الأبعاد بدا غريباً على أحد جوانب الصدر.

ظهرت العارضة الكندية كوكو روشا بثوب باللون البيج من Robert Wun فيه وفرة بالتفاصيل التي تنوّعت بين الكاجوال والرسمي وجعلته يبدو كأنه فاقداً لهويته.

اختارت عارضة الأزياء الصومالية المحجبة روضة محمد ثوباً باللون الأزرق السماوي تميز بتصميم غريب جداً حمل توقيع دار Cheney Chan الصينية، وقد غطت عينيها بنظارات زرقاء أيضاً.

اعتمدت العارضة الفرنسية سيندي برونا بدلة باللون الرمادي من مجموعة خريف وشتاء 2024 لدار Laruicci سبق تقديمها ضمن مجموعة الأزياء الرجالية التي قدمتها الدار خلال عرضها. وهي بدت كأنها تفتقر إلى الأنوثة ولا تناسب الأجواء الربيعية التي تخيم على الريفييرا الفرنسية في هذا الوقت من العام.