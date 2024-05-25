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من حفل "أمفار"

موعد مع الأناقة الفاخرة بحفل "أمفار" السنوي في "كان"

العربية.نت - رانيا لوقا
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يُقام حفل "أمفار" الخيري كل عام على هامش مهرجان كان السينمائي، وهو يجمع عادة نخبة من أبرز الأسماء في مجالات السينما، والموسيقى، والأزياء بهدف جمع تبرعات لدعم الأبحاث حول مرض الإيدز.

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وتتألق النجمات خلال هذا الحفل بأزياء ساحرة ومجوهرات فاخرة، ويرعاه منذ حوالي أربع سنوات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فمن كانت الأكثر أناقةً من بين نجماته؟

حضر هذا الحفل كل من رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائية جمانة الراشد والرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد التركي، وقد شاركت فيه النجمتان المخضرمتان شير وأندي ماكدويل.

محمد التركي يتوسط جمانة الراشد وميشيل رودريغيز
محمد التركي يتوسط جمانة الراشد وميشيل رودريغيز

إطلالات مميّزة

من الإطلالات الفاخرة التي تميّزت في هذا الحفل:

ياسمين صبري
ياسمين صبري

• إطلالة النجمة المصرية ياسمين صبري بثوب فضي عاري الكتفين من Jean Pierre Khoury نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard تضمّنت عقداً زيّنته أحجار كبيرة من الزمرد.

هايدي كلوم وابنتها ليني
هايدي كلوم وابنتها ليني

• إطلالة العارضة الأميركية هايدي كلوم بثوب باللون الخوخي تزيّنه الكشاكش اختارته من Lever Couture ونسقته مع مجوهرات من Lorraine Schwartz، وقد رافقتها على السجادة الحمراء لهذا الحفل ابنتها ليني.

ديان كراغر
ديان كراغر

• إطلالة الممثلة الألمانية ديان كراغر بثوب باللون الأخضر المعدني حمل توقيع دار Prada، وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

ديمي مور
ديمي مور

• إطلالة الممثلة الأميركية ديمي مور بثوب أبيض تميّز من Loewe تميّز ببساطة تصميمه، وقد نسّقته مع صندل من Aquazzura ومجوهرات ماسيّة من Chopard.

ميشيل يوه
ميشيل يوه

• إطلالة الممثلة الماليزيّة ميشيل يوه بثوب أسود من Bottega Veneta تميّز بتصميمه البسيط لإبراز العقد الماسي الضخم الذي زيّنه ويحمل توقيع دار Mikimoto اليابانية للمجوهرات.

فيكتوريا بونيا
فيكتوريا بونيا

• إطلالة الممثلة الروسيّة فيكتوريا بونيا بثوب زهري اللون غطاه الريش، اختارته من توقيع المصمم اللبناني زياد نكد.

كوكو روشا
كوكو روشا

• إطلالة العارضة الكنديّة كوكو روشا بإطلالة تحمل اسم "ثوب الفينيق" من مجموعة ربيع وصيف 2024 التابعة لدار Yanina Couture. وقد تميّزت بلونها الذهبي والكاب المصنوع من الريش الذي رافقها.

كارولينا كوركوفا
كارولينا كوركوفا

• إطلالة العارضة التشيكيّة كارولينا كوركوفا بثوب مُبتكر باللون الأسود اللمّاع يحمل توقيع Valdrin Sahiti، نسقته مع صندل من Gianvito Rossi ومجوهرات ماسيّة من De Beers.

ماريا باكالوفا
ماريا باكالوفا

• إطلالة الممثلة البلغارية ماريا باكالوفا بثوب فضي من Dolce&Gabbana نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.

إلسا هوسك
إلسا هوسك

• إطلالة العارضة السويدية إلسا هوسك بثوب أبيض يُزيّنه الريش الأسود، اختارته من مجموعة دار Nina Ricci لربيع وصيف 2024، ونسقته مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co وقفازات سوداء طويلة.

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