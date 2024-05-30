هذا هو المصمم الذي سيوقّع زي طاقم "طيران الرياض"

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وقع الاختيار على المصمم السعودي محمد آشي، لتنفيذ زي طاقم شركة الرياض للطيران، التي من المُقرّر أن تنطلق العام المقبل. سيتمّ الكشف عن هذا التصميم خلال أسبوع الخياطة الراقية الفرنسيّة الذي يُقام في باريس خلال شهر يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يكون مستوحى من الخيام البدويّة التقليديّة ومُنحنيات الخط العربي.

وكان المصمم محمد آشي أسس دار أزيائه التي تحمل اسم Ashi Studio في العام 2006. وهو أول مُصمّم خليجي تتمّ دعوته للانضام إلى اتحاد الخياطة الراقية الفرنسيّة في العام الماضي، حيث قام بتقديم أول مجموعة أزياء راقية رسميّة له ضمن فعاليات أسبوع باريس لأزياء الكوتور.

















المصمم محمد آشي من مجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2024 من مجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2024 من مجموعته الخاصة بعروس 2024 من مجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2024 من مجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2024 من مجموعته الخاصة بعروس 2024 من مجموعته الخاصة بعروس 2024 (3) من مجموعته الخاصة بعروس 2024 (2)

آشي هو أيضاً أول مُصمّم خليجي يتمّ إدراجه في عام 2023 ضمن قائمة BOF 500 التي تُشكّل مؤشر تصنيف لأبرز الأشخاص الذي طبعوا صناعة الموضة على الصعيد العالمي.

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مشروع جديد وحماس كبير

تمّ إطلاق شركة الرياض للطيران في شهر مارس من العام الماضي، وهي أحدث شركة طيران في الشرق الأوسط وثاني شركة طيران وطنيّة في المملكة العربية السعوديّة. وقد عبّر المصمم محمد آشي عن فرحته بهذا التعاون مع طيران الرياض التي يُتوقّع لها أن تلعب دوراً مهماً في مستقبل المملكة العربية السعودية من خلال جعل الرياض واحدة من الوجهات الرئيسيّة في العالم. وهو كشف أنه يتطلّع بحماس إلى مُشاركة خط الأزياء الذي سيُقدمه لطاقم طيران الرياض ورؤية فريق العمل يرتدي تصاميمه عندما يستقل رحلته الأولى في العام 2025.

تُعرف دار Ashi Studio بتقديما موسمياً لمجموعات خاصة بالمناسبات والعروس. وقد ارتدت من تصاميمها العديد من الشهيرات نذكر منهن: الملكة الأردنية رانيا وابنتها الأميرة إيمان بالإضافة إلى النجمات: ليدي غاغا، وبيونسيه، ودبيكا بادوكون، وسونام كابور...أما آخر مجموعات قدمتها الدار فكانت مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 التي حملت عنوان Ink Sculpture ومجموعة عروس 2024 التي حملت عنوان Sculpted Romance تعرّفوا على بعض إطلالاتهما المُرفقة.