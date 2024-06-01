في روسيا.. يوم للموضة المحتشمة متعدد الجنسيات

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نظّم مجلس الأزياء الروسي يوماً خاصاً بالموضة المحتشمة، أو ما يُعرف بمصطلح Modest Fashion، كجزء من المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر الذي أقيم في مدينة كازان الروسيّة التي تبعد حوالي 820 كيلومترا عن موسكو. وقد شكّل هذا الحدث مناسبة لاجتماع مصممين أتوا من أنحاء مختلفة من العالم لتقديم جديدهم في مجال الأناقة المحتشمة التي تعتمدها ملايين النساء عالمياً.

حمل المنتدى الدولي الخامس عشر الذي تم تنظيمه مؤخراً في مدينة كازان الروسية عنوان "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى كازان 2024". وهو تضمّن احتفالية خاصة بالموضة المحتشمة سلّطت الضوء على نمو إمكانياتها في مجال صناعة الأزياء. وفّر هذا الحدث فرصة للمصممين العالميين كي يقدّموا جديدهم، وقد شارك به مصممون من روسيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وقيزغيزستان، وماليزيا والسينيغال، والإمارات العربية المتحدة قدّم كل منهم رؤيته الخاصة لجديد الموضة المحتشمة.



من تصاميم ثريا العوضي من مجموعة ثريا العوضي

شارك في العروض من الإمارات علامة Moda Safi بمجموعة من العبايات الشرقية الفاخرة الخاصة بالعرائس، كما قدّمت المصممة ثريا العوضي مجموعة من العبايات المشرقة بألوانه وطبعاتها رافقتها أكسسوارات للرأس.

من باريس قدّمت علامة Dalinda Paris للمصممة التونسيّة داليندا غول مجموعة من التصاميم تدمج العناصر التراثية بالطابع العصري. وقد بدت إطلالاتها غنية بألوانها وبزخارفها الذهبية.





عرض أزياء السينيغال من مجموعة مونيكا جوفري الإندونيسية من مجموعة داليندا باريس

من روسيا شارك 3مصممين بتقديم أزياء محتشمة، وقد تميّزت علامة Buro Banu بتقديم تصاميم حملت لمسات من التراث الروسي.

ومن إندونيسيا قدّمت علامة Monika Jufry تصاميم تميّزت بألوانها الحيادية وترافقت مع أغطيت للرأس. أما عرض الأزياء السينيغالي فبدا مفعماً بالحيوية والمرح.





من مجموعة مودا صافي من مجموعة داليندا باريس من مجموعة داليندا باريس