يبدو أن الأحمر هو اللون المفضل للأميرة رجوة

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أصدر الديوان الملكي الهاشمي أول صورة رسمية للأميرة رجوة الحسين وهي حامل بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.





نشر الديوان الملكي الأردني هذه الصور بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد الأميرة رجوة في أول صور أمومة رسميّة اختارت ثوبها من علامة Alice and Olivia الأميركية

ظهرت الأميرة رجوة في الصورة مُشرقة وتبدو عليها علامات الحمل. وهي اختارت لهذه المناسبة ثوب Vernia المكسّر من علامة Alice and Olivia الأميركيّة، ونسقته مع أقراط للأذنين ذهبيّة كبيرة وذات طابع شرقي.

ويبدو أن الأحمر هو من الألوان المفضلة لدى الأميرة رجوة، إذ ظهرت أيضاً به في الصورة التي نشرها لها ولي العهد على صفحته في موقع إنستغرام بمناسبة عيد ميلادها منذ حوالي الشهر. وقد نسقت ثوبها الأحمر حينها مع أقراط ذهبيّة وحقيبة يد باللون نفسه.