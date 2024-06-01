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الأميرة رجوة في أول صور أمومة رسميّة
صور الأميرة رجوة

يبدو أن الأحمر هو اللون المفضل للأميرة رجوة

أصدر الديوان الملكي في الأردن أول صورة أمومة رسمية للأميرة رجوة الحسين

العربية.نت- رانيا لوقا
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أصدر الديوان الملكي الهاشمي أول صورة رسمية للأميرة رجوة الحسين وهي حامل بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

نشر الديوان الملكي الأردني هذه الصور بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد
من 3
  • نشر الديوان الملكي الأردني هذه الصور بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد
  • الأميرة رجوة في أول صور أمومة رسميّة
  • اختارت ثوبها من علامة Alice and Olivia الأميركية
(3 صور)
نشر الديوان الملكي الأردني هذه الصور بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد
نشر الديوان الملكي الأردني هذه الصور بمناسبة الذكرى الأولى لزواجها من ولي العهد
الأميرة رجوة في أول صور أمومة رسميّة
الأميرة رجوة في أول صور أمومة رسميّة
اختارت ثوبها من علامة Alice and Olivia الأميركية
اختارت ثوبها من علامة Alice and Olivia الأميركية
الأردن.. الصورة الأولى لحمل الأميرة رجوة الحسين سوشيال ميديا الأردن.. الصورة الأولى لحمل الأميرة رجوة الحسين

ظهرت الأميرة رجوة في الصورة مُشرقة وتبدو عليها علامات الحمل. وهي اختارت لهذه المناسبة ثوب Vernia المكسّر من علامة Alice and Olivia الأميركيّة، ونسقته مع أقراط للأذنين ذهبيّة كبيرة وذات طابع شرقي.

ويبدو أن الأحمر هو من الألوان المفضلة لدى الأميرة رجوة، إذ ظهرت أيضاً به في الصورة التي نشرها لها ولي العهد على صفحته في موقع إنستغرام بمناسبة عيد ميلادها منذ حوالي الشهر. وقد نسقت ثوبها الأحمر حينها مع أقراط ذهبيّة وحقيبة يد باللون نفسه.

صورة الأميرة رجوة التي نشرها ولي العهد بمناسبة عيد ميلادها
صورة الأميرة رجوة التي نشرها ولي العهد بمناسبة عيد ميلادها
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