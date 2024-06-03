فيكتوريا بيكهام تختار التوكسيدو والثوب نجمين لرحلات 2025

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حرصت المصممة البريطانية فيكتوريا بيكهام على أن تضخّ مزاجها الاحتفالي في مجموعتها الخاصة برحلات 2025، التي قدّمتها مؤخراً على شكل دليل مصوّر Lookbook، وهي كشفت أنها حقّقت من خلالها رغبتها في ابتكار ملابس تناسب أسلوب حياة المرأة العصريّة.

وألقت بيكهام من خلال هذه المجموعة نظرة جديدة على الخياطة الكلاسيكيّة، وتحديداً على بدلة التوكسيدو التي تسمح بالانتقال بسهولة من الملابس النهارية إلى أزياء المناسبات. وهي سعت إلى إضافة لمسات مرحة إلى قصاتها الرسميّة ولكن بأسلوب بعيد عن البهرجة والابتذال.











مجموعتها المُفضّلة

كشفت فيكتوريا بيكهام أن مجموعة الرحلات هي المُفضّلة لديها بين جميع المجموعات السنويّة. وهي تهتمّ عادةً بطابعها العملي الذي يُلبّي احتياجات فترة ما قبل أعياد نهاية العام. وقد حرصت على أن تتضمّن مجموعتها الخاصة برحلات 2025 العديد من أثواب الجيرسيه ذات القصات غير المُتماثلة، والتي تدخل عليها تفاصيل حيوية مثل الألوان ورقيقة مثل الدانتيل.

واستطاعت هذه المجموعة، التي تتضمّن حوالي 35 إطلالة، أن تُحقّق توازناً مثالياً بين البدلات والأثواب ذات القصات القريبة من الجسم بلمساتها الأنثويّة حيناً و"الكاجوال" حيناً آخر. فقد تمّ افتتاح المجموعة واختتامها ببدلتي توكسيدو باللون الأسود، تزيّنت الأولى بحزام معدنيّ مع حقيبة حمراء صغيرة جداً عند الخصر فيما ترافقت الأخيرة مع قميص أبيض وربطة عنق. أما الأثواب فتمّ تنفيذ بعضها من الساتان، وتلوّن بعضها بالتدرجات الباستيليّة، فيما تزيّن بعضها الآخر بالطبعات الانطباعية والخطوط العاموديّة.











إكسسوارات أساسيّة

ترافقت معظم الإطلالات مع حقائب جلديّة بأحجام وألوان متنوّعة، وقد تمّ تنسيقها مع صنادل بكعوب مرتقعة وألوان حياديّة فاتحة مثل الرمادي والبيج.

تأتي مجموعة Victoria Beckham لرحلات 2025 أشبه بنسمة من الهواء النقي في عالم الموضة، فهي توفّر مزيجاً فريداً بين الطابع المصقول، اللمسات المرحة، الأسلوب العملي، والأناقة الفاخرة ومن المتوقع أن تترك صدىً طيباً لدى هاويات التصاميم التي تحمل توقيع المصممة فيكتوريا بيكهام.