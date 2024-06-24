لهذا السبب حجبت دار "لويفي" وجوه عارضيها

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قدّمت دار Loewe عرضها للأزياء الرجاليّة الخاصة بصيف 2025 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، وقد حرص مديرها الإبداعي جوناثان أندرسون على أن يأخذ مُنعطفاً مُفاجئاً في مسيرته ومسيرة الدار، حيث اختار نهجاً أكثر هدوءاً وغموضاً تجلّى في إخفاء وجوه العارضين وراء أكسسوارات من الريش الذهبي والفضي.

تزيّن مسرح العرض بمنحوتات لفئران سوداء صغيرة بالإضافة إلى نسخة من كتاب "ضدّ التفسير" للكاتبة الأميركيّة سوزان سونتاغ (1933- 2004) التي تُركّز على البساطة والاستكشاف الفكري.

وقد عكست تصاميم المجموعة المفهوم نفسه مع حضور بارز للبدلة السوداء الكلاسيكيّة التي قدّمتها الدار بإطلالات مُختلفة.

عرض دار Loewe للأزياء الرجاليّة الخاصة بصيف 2025

عرض دار Loewe للأزياء الرجاليّة الخاصة بصيف 2025











تصاميم مستوحاة من حقبات متنوّعة

جاءت التصاميم مستوحاة من حقبات متنوّعة، فقد ذكّرتنا قمصان البولو والسراويل القصيرة بأجواء خمسينيّات القرن الماضي فيما أضفت سترات راكبي الدراجات الناريّة طابعاً أكثر جرأة على التصاميم.

وقد حافظت البدلة الكلاسيكية على حضورها مع إضافة لمسات مميّزة عليها تجلّت في قمصان تفتقد الياقات وتزيّنت بلوغو LOEWE مطبوع بأحرف ضخمة.

استخدمت الدار طبعة المربعات لتنفيذ قمصان على شكل كاب، كما استعانت بخامات تشبه السيراميك اللمّاع في بعض الإطلالات، بالإضافة إلى خامات معدنيّة ولؤلؤية لتنفيذ بلوزات ضيقة وبدون أكمام.

تضمّنت المجموعة أيضاً سراويل واسعة جداً ومزمومة من الأسفل وسترات تناسقت مع سراويل ضيّقة أو واسعة.

وصف أندرسون، الذي يحتفل بمرور 10 أعوام على توليه منصب الإدارة الإبداعية لدى Loewe، هذه المجموعة قائلا: "لقد استمتعت بهذا لأنه كان يتعلّق بالدقّة، تفسيري الخاص للدقة"، وقد وصف تصاميمه الأخيرة بأنها تعتمد على الخطوط الحادة.

كما كشف أنه غطى وجوه العارضين بهدف دفع الجمهور إلى التساؤل عن ما تخفي وراءها. وهو أراد لتصاميمه أن تنطبق عليها عبارة السهل الممتنع بحيث تبدو بسيطة ولكن تنفيذها يتطلّب دقّة ودراية كبيرة في مجال التصميم والتنفيذ. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Loewe من الأزياء الرجالية الخاصة بالصيف المقبل فيما يلي: