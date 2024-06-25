أزهار الخريف تتفتح في حديقة جورج حبيقة الليلية

3 دقائق للقراءة

كشفت دار جورج حبيقة عن مجموعتها من الأزياء الراقية لخريف 2025 في اليوم الأول من فعاليات أسبوع باريس للموضة.

حملت هذه المجموعة عنوان "حديقة ليلية"، وهي أتت مستوحاة من الغموض الذي يخيم على الحدائق عندما يحط ظلام الليل رحاله طارداً نور النهار.





تأتي هذه المجموعة على شكل مزيج شاعري للغاية يجمع بين النور والظلام. وقد وفر الإطار الساحر للحديقة في الليل الخلفية المثالية لتقديم عرض شكل فرصة للافتتان بالصيغ، والأشكال، والتأثيرات. أما رموز الدار – الدراما، والتطريز، والتألق- فساهمت في تقديم تصاميم مميّزة بإطلالاتها وبالتقنيات المستعملة لتنفيذها.





لعبة التناقضات

تستخدم المجموعة نقطة التحول من النهار إلى الليل كمصدر إلهام لاستعراض مهارتها. تُذكّر هذه التصاميم برقة بتلات الأزهار ذات النعومة الفائقة وبريق قطرات الندى على الأزهار وأوراقها، كما يلهم تعاقب الظلام والنور لعبة التناقضات مع إطلالات أحادية اللون تدخل عليها لمسات الدانتيل مجسدة النباتات البرية. تلتف الأثواب حول الأجسام بانسيابية شلال، تتفتح عليها أزهار ضخمة مصنوعة يدوياً أو تطفو كأنها سحب سحرية. وتكتسب التفاصيل المستعملة في تنفيذ الإطلالات حضوراً بارزاً، سواء تم استعمال القماش المنسوج والدانتيل أو بريق الخرز والتطريز المشغول بإتقان والذي يُعتبر العلامة الفارقة للدار. يتجلى في بعض الإطلالات شعوراً بالوهم ينتج عن لعبة يتواجه فيها البريق وعدم اللمعان، الشفافية والغموض، وتتناوب الإطلالات الأنثوية والذكورية في حوار بصري وإبداعي مرح يتردد في الألوان والتفاصيل.





تتنوع الإطلالات بين الرومانسية والمحددة بأسلوب سحري يحتضن الجسم. على خلفية دراماتيكية ومونوكرومية، تتوالى التصاميم المصنوعة من خامات غنية وفاخرة: مخمل حريري، ساتان دوشيس، موسلين وتويد. تتلون هذه الخامات بمجموعة من التدرجات التي تجسد النغمات النابضة بالحياة لحديقة تغرق في الغروب، من نعومة الأخضر النعناعي إلى الاختلاط الجريء بين الوردي، والأحمر، والبرتقالي. وتأتي القفازات الطويلة لتضيف حضوراً لونياً بينما تتألق الأقراط الطويلة مثل قطرات الماء.





- دانتيل وزخارف عربية

تُصوّر هذه المجموعة الليل بمراحله المختلفة بدءاً من الأثواب المُزخرفة بالكامل ووصولاً إلى الإطلالات الأنيقة ببساطتها. وتنعكس الأجواء الليلية عبر ظلال الأزرق الداكن والبرتقالي الغامق والأخضر الممزوج بالأسود التي تتواجد جنباً إلى جنب مع التدرجات الباستيلية من البيج إلى الوردي، والأصفر، والليلكي. أما التطريز فمستوحى من الدانتيل والزخارف العربية.





لهذا الموسم تقدم دار جورج حبيقة مجموعة من التصاميم الرجالية وقد اعتمدت في هذا المجال ألوانا تتميز بطابعها الحيادي من البيج والكريمي إلى الرمادي والأسود التي دخلت عليها بعض اللمسات الحيوية كالبرتقالي، والأخضر، والوردي.

الهوية المشتركة تجمع بين أكسسوارات خريف 2025، من الأقراط إلى الحقائب والأحذية التي تتزين بموجات من الكريستال وتقدم مظهراً غنياً وراقياً تكمله تسريحة شعر مرفوعة وبارزة. وتختتم العرض عروس الدار بفستان ذي طابع ملكي من التول الأبيض مطرز بالحبيبات اللامعة والأزهار المشغولة باليد من قماش ساتان دوشيس والدانتيل. أزهار ثلاثية الأبعاد حولت فستان الزفاف إلى لوحة فنية منسوجة بدقة تنبض بالأناقة والجمال في كل تفصيل.