عناصر الطبيعة تتحوّل إلى أثواب فاخرة في عرض "طوني ورد"

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قدم المصمم طوني ورد عرضه للأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، وقد اختار له عنوان "الولادة من جديد" واستلهم أفكار تصاميمه من قوة الطبيعة التي تتجدّد باستمرار.

يتجلّى جمال الطبيعة في هذه المجموعة عبر أكثر من 50 إطلالة جمعت بين اللمسات الحيوية والفاخرة بحرفيّة عالية وتنفيذ مبتكر لأكثر الأفكار تميزاً وغرابة. لافتتاح العرض، اختار المصمم طوني ورد مجموعة من الإطلالات باللون الأخضر المُنعش وباللون السكري الراقي.

وقد تلتها تصاميم بألوان حيوية منها المرجاني، والأبيض، والأزرق السماوي، والليلكي. أما في القسم الثاني من العرض فاستعان المصمم بمجموعة من الألوان الغنيّة مثل الذهبي، والفضي، والأسود، والأحمر لينتهي العرض بإطلالة ملكيّة لعروس تفتّحت على ثوبها أزهار مُطرزة بمهارة لافتة. وبذلك يكون ورد قدّم رؤيته الخاصة للطبيعة بكافة عناصرها من سمائها إلى غيومها، ومن أعشابها إلى أزهارها، ومن سواد ليلها إلى بريق نجومها.

لعب التطريز دوراً بارزاً في هذه المجموعة، وقد طغى حضوره على جميع الإطلالات التي حافظت على بساطة في القصات بهدف إبراز جماليّة الشغل اليدوي. استعان ورد في هذا المجال بأحجار الكريستال والخرز وحتى بالريش الذي أضفى مظهراً ثلاثي الأبعاد على الإطلالات.

وقد استعان أيضاً بالأزهار النافرة لتزيين الأزياء واستعمل الثنيات لجعل الخامات تلتفّ حول الجسم بانسيابية لافتة، كما ترافقت بعض الإطلالات مع أكسسوارات معدنيّة زيّنت الرأس وتوّجت امرأة طوني ورد ملكة على عرش الأناقة المُتجدّدة.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعته من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المُقبلين فيما يلي.

















عروس طوني ورد