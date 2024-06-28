أناقة دراميّة تطبعها أجواء أوبراليّة من توقيع "جورج شقرا"

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اختار المصمم جورج شقرا لمجموعته من الأزياء الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين مصدر وحي مميّز.. إنه المسرح الروماني أرينا دي فيرونا الذي كان من أهم حلبات المُصارعة في التاريخ قبل أن يُصبح أعظم دار أوبرا كلاسيكيّة.

تمّ تقديم هذه المجموعة ضمن عرض شهدته فعاليات أسبوع باريس للموضة، أقيم في الإطار الفاخر للكاتدرائية الأميركية الواقعة في شارع جورج الخامس بباريس. وقد جاءت اللوحة اللونيّة للتصاميم مستوحاة من النغمات الفخمة للأوبرا، إذ استعان شقرا بالتدرجات البنيّة الغنيّة لإضفاء مسحة من الدفء على الإطلالات، كما أضافت اللمسات الخضراء إشراقاً على التصاميم، فيما استحضر الأزرق الملكي أجواء الترف وأضفى الأسود طابعه الفخم على الأزياء، قبل أن يطغى الأحمر بحضوره الجريء ويُضيف الذهبي حضوره الفاخر على الأزياء.

تضمّنت هذه المجموعة معاطف ذات طابع استعراضي يتميّز بفخامته وبإضفائه انطباعاً مسرحياً مع كل حركة. وقد ترافق بعضها مع ذيل عزّز التأثير الدرامي، وجاء بعضها الآخر مستوحى في خطوطه من أناقة خمسينيّات القرن الماضي. استعان المصمم بالتطريز ليزيد من حيوية الإطلالات عبر أنماط متنوّعة تخلق حواراً بصرياً آسراً وتُضيف بُعداً وغنى إلى الأقمشة الفاخرة كما تُزيّنها بخطوط وأزهار تُظهر إبداع العمل اليدوي في الدار.

نفخ المصمم جورج شقرا في تصاميمه روحاً دراميّة وأناقة راقية لتجسيد جوهر أوبرا فيرونا التاريخيّة. وهو استحدث في مجموعة التصاميم الراقية الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين تجربة غامرة تدعو الجمهور إلى رحلة تروي قصة أنماط حوّلت العرض إلى مسرح كبير تختال عليه تصاميم مصنوعة من الحرير الفاخر، والدانتيل الرقيق، والمخمل الفخم، والشيفون المُنساب هذا بالإضافة إلى خامات فاخرة مُبتكرة يتشابك فيها الجلد الصناعي والتول مع حلقات ذهبيّة، شراريب من الرافيا، مخمل معدني، وتول لامع بالتدرجات الذهبيّة والفضيّة. تعرّفوا على بعض أبرز إطلالات مجموعة دار Georges Chakra للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.























عروس جورج شقرا