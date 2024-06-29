المُصمّم محمد آشي ينحت السُحُب فيحوّلها إلى أزياء راقية
يؤمن آشي بضرورة أن يحمل كل تصميم من الأزياء الراقية قصة خاصة به
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قدّم المُصمّم السعودي محمد آشي مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، وبعد أن بحث عن مصادر إلهام لتنفيذها في أحلام اليقظة جاءت تصاميمه ضخمة بأحجامها وغنيّة بزخارفها.
يؤمن آشي بضرورة أن يحمل كل تصميم من الأزياء الراقية قصة خاصة به، وهو سعى إلى أن تُجسّد مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين رحلة هروب غريبة إلى عالم أحلام اليقظة، هذه الأحلام نفّذها المُصمّم بالأسود أو الأبيض مع حضور خجول للزهري الفاتح جداً والفضي.
طغت الخطوط الأثيريّة والفضفاضة على العديد من تصاميم هذه المجموعة، وقد تزيّن أحد الأثواب بشعر الخيل في إشارة إلى حلم الحرية، فيما تزيّن معطف آخر بآلاف رقائق الترتر مُستحضراً لحظة خياليّة تحوّلت إلى واقع.
حرص آشي على تنفيذ تصاميمه بأنسجة تؤمّن الراحة لدى ارتدائها مثل الكشمير المُزخرف يدوياً ليبدو مثل الريش، المخمل المصقول بلمعان يُضفي عليه لمسة من الإشراق أو مُطرّز بزخارف ذهبيّة عزّزت طابعه الفاخر. وهو استعان في بعض التصاميم بخامات انسيابيّة مثل الشيفون والتول.
حملت مجموعة Ashi Studio من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين عنوان "السُحب المنحوتة"، ولذلك بدت تصاميمها كأنها تطفو حول الجسم وبعيداً عنه. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي:
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