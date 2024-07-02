رسالة حب رومانسيّة إلى باريس تحمل توقيع "تمارا رالف"

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قدّمت المُصمّمة الأسترالية تمارا رالف مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية، ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة الذي أقيم مؤخراً. وقد كشفت من خلالها عن طابع رومانسي في التصميم شكّل تناقضاً مع تصاميمها السابقة التي كانت تطبعها الخطوط الكلاسيكيّة المُنظّمة.

هي المجموعة الثالثة التي يتمّ تقديمها باسم Tamara Ralph بعد انفصال المُصمّمة عن شريكها مايكل روسو الذي أسست معه علامة Ralph&Russo واستمرّت الشراكة بينهما من العام 2010 إلى العام 2021 مُحقّقةً نجاحات عديدة.

أتت مجموعة المصممة تمارا رالف الخاصة بالأزياء الراقية للخريف والشتاء المُقبلين أشبه برسالة حب إلى باريس مدينة الرومانسيّة. تجلّى طابع الأناقة الباريسيّة بوضوح في العديد من الإطلالات، وأبرزها ما تزيّن بالمربعات المونوكروميّة، السترات التي دخلت عليها الكشاكش، التنانير المُنفّذة بقصة ذيل السمكة. وقد تألقت الأثواب المخملية السوداء بتموجات عاموديّة تذكّر ببرج إيفل المتلألئ في الليل فيما استحضرت التصاميم المُزيّنة بالمرايا بريق التصميمات الداخلية في حقبة "أرت ديكو"، وأتت القفازات الشبكيّة المُطرّزة وجوارب الدانتيل لتُذكّر بالأزياء الاستعراضية للحفلات التي تزيّن ليل العاصمة الفرنسية.

نجحت تمارا رالف في تجسيد الأناقة الباريسية وروحها الرومانسية عبر العديد من الإطلالات، وكان أبرزها الأثواب الورديّة التي دخلت عليها الورود الحمراء. وقد تضمّنت المجموعة أيضاً العديد من الإطلالات ذات الطابع العصري مثل السراويل المصنوعة من الشيفون التي تمّ تنسيقها مع سترات من التويد المزيّن بالريش أو السراويل البيضاء المُزيّنة بالترتر التي تمّ تنسيقها مع جزء علوي غطاه اللؤلؤ. أما في ختام العرض فظهرت عروس Tamara Ralph بثوبها الأبيض الحالم، وحملت بيدها باقة زهور معدنيّة مطلية بحجر مرصوف تحمل توقيع المصممة أيضاً. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.

















عروس تمارا رالف