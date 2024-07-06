من برلين.. ألوان الصيف بكل إشراقها في تصاميم مارك كين

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شكل عرض دار Marc Cain إحدى أبرز محطات أسبوع برلين للموضة الذي أقيم مؤخراً. وتحتفل الدار بهذه المناسبة بمرور 50 عاماً على انطلاقتها، التي تمكنت خلالها أن تنتقل من الطابع المحلي للموضة باتجاه أسواق عالمية جديدة وتصبح أشهر دار أزياء ألمانية.

حملت مجموعة دار Marc Cain الأخيرة عنوان Pure Radiance أو "إشراقة نقية". وهي اختارت تقديمها في موقع ملكي أثيري في مدينة بوتسدام الألمانية، وتحديداً في حديقة قصر سانسوسي الأثري العريق.





على أنغام الموسيقى الكلاسيكية سارت العارضات على ممشى تزين بأعمدة شاهقة من الحجر. وقد قدمن تصاميم غلبت عليها الملابس المحبوكة، السراويل والتنانير القصيرة، أثواب الدانتيل وتلك المطبعة بالأزهار الكبيرة. أما لوحة الألوان المستخدمة فجاءت مستوحاة من المشروبات الصيفية المنعشة بالإضافة إلى البيج الناعم، والأصفر الفاتح، ودرجات الوردي المتنوعة، والأزرق الملكي، والأحمر والبرتقالي، أما استخدام اللون الأبيض الشفاف فجاء أشبه بنسيم لطيف ومنعش للغاية.





عززت اللمسات البراقة الطابع المشرق الذي يتناوله عنوان هذه المجموعة، أما في نهاية العرض فقد اختارت الدار تقديم إطلالات صاخبة ابتعدت عن "الفخامة الهادئة" التي طغت على بداية العرض، وقد تم تنفيذها بخامات الساتان، والترتر، واللوركس.

طغى النهج الرومانسي العصري على العديد من إطلالات هذه المجموعة، وقد تجلى في استخدام ألوان قوس قزح، الكشاكش الناعمة، وطبعات الأزهار. أما تأثير خمسينيات القرن الماضي فظهر في البدلات التي تزينت بطبعات قوية ولافتة، وقد دخلت على بعض الإطلالات خطوط معدنية أضفت طابعاً احتفالياً على العرض.





اختارت دار Marc Cain أن تقدم أزياء يسهل اعتمادها في الحياة اليومية وفي المناسبات على السواء. وهي نجحت في تكريس نهجها الذي يعتمد على إدراج الملابس العملية الراقية في خزانة المرأة العصرية.