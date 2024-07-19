هكذا يتحوّل الفلفل الحلو إلى مكوّن تجميلي بامتياز

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يندرج الفلفل الحلو ضمن أنواع الخضار ذات الألوان الزاهية والطعم اللذيذ، وهو أكثر من مكوّن غذائي يُستعمل في تحضير السلطات والطهي، إذ يتمتع أيضاً بخصائص تجميلية مفيدة للعناية بالبشرة والشعر.

إن غنى الفلفل الأخضر بالفيتامين C يجعل منه حليفاً مثالياً للحد من إنتاج الميلانين المسؤول عن ظهور البقع البنية وتحفيز إنتاج الكولاجين لشد الجلد والمُساهمة في نمو الشعر. يمكن اختيار الفلفل الأخضر، أو الأحمر، أو الأصفر فهي جميعها غنية بالفيتامينات، كما تحتوي على البيتاكاروتين الذي يسمح للجسم بإنتاج الفيتامين A. يعمل هذا الأخير على تسريع تجدد الخلايا وتعزيز النضارة والإشراق.

1-قناع ينشّط نمو الشعر:

لتحضيره أنتم بحاجة إلى: حبّة من الفلفل الحلو، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت الخروع. يكفي تقطيع حبة الفلفل بعد إزالة بذورها ثم هرسها في الخلاّط مع الزيوت والعسل للحصول على خليط جاهز للتطبيق على الشعر الجاف مرة أسبوعياً. يتمّ تدليك الخليط لبضع دقائق على فروة الرأس بهدف تنشيط الدورة الدموية ثم شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

2- خلطة تُنقّي بشرة الوجه:

لتحضيرها أنتم بحاجة إلى: حبّة من الفلفل الحلو، حبة من الخيار، وملعقتين كبيرتين من زيت الجوجوبا. بعد تقشير الخيار والفلفل وتقطيعهما إلى مكعبات صغيرة، يتمّ وضعهما في الخلاط لبضع ثوانٍ بهدف الحصول على هريسة يُضاف إليها بعد ذلك زيت الجوجوبا ويُخلط جيداً. يُطبق الخليط بواسطة فرشاة عريضة ومسطّحة على كامل الوجه مع تجنّب محيط العينين. وهو يُترك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيداً.

3- مُقشّر يُحافظ على شباب بشرة الجسم:

لتحضيره أنتم بحاجة إلى حبة من الفلفل الحلو، مقدار فنجان من الزبادي، وملعقة كبيرة من السميد. يتمّ هرس حبة الفلفل في الخلاّط بعد تقطيعها إلى مكعبات صغيرة، على أن يتم مزج هريستها بعد ذلك مع الزبادي والسميد. يُستعمل هذا الخليط لتقشير بشرة الجسم بحركات دائريّة مع التركيز على المناطق الأكثر خشونة، وشطفها بعد ذلك بالماء جيداً.

4- لوشن مُضاد للبقع الداكنة:

لتحضيره أنتم بحاجة إلى نصف حبة من الفلفل وملعقة صغيرة من خل التفاح. يتمّ هرس حبة الفلفل في الخلاط قبل إضافة الخل إليها وخلط المكونين بالملعقة جيداً. يُطبّق هذا الخليط بعود قطني على البقع الداكنة المُنتشرة على الوجه وظهر اليدين، وهو يُترك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل شطفه وترطيب البشرة. يُنصح باستعمال هذا الخليط مرة أسبوعياً حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

5- مُقشّر لتنعيم الشفاه:

لتحضيره أنتم بحاجة إلى نصف حبّة مهروسة من الفلفل الحلو، بذور حبة الفلفل، ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من السكر. بعد قطع حبة الفلفل إلى نصفين وجمع بذورها، توضع في الخلاّط للحصول على هريسة تُضاف إليها بعد ذلك البذور، والعسل، والسكر.

ويُستعمل هذا الخليط لتقشير الشفاه عبر تدليكه بنعومة لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية ثم شطفه جيداً للتخلّص من البقايا المُقشّرة وترطيب الشفاه ببلسم غني.