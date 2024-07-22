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نور عريضة
نور عريضة

ليل بيروت توهّج فناً وأناقة مع مهرجان BIAF بنسخته الـ11

كان لافتاً وجود لجنة خاصة في هذا المهرجان لتقييم إطلالات النجمات والنجوم خلال هذا الحفل التكريمي

العربية.نت - رانيا لوقا
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شهد ليل بيروت مساء أمس الأحد احتفاليّة مهرجان BIAF بدورته الـ11 التي حملت عنوان "أنا لبناني" وكرّمت مجموعة من الأسماء اللبنانيّة اللامعة في مجالات الفن، والثقافة، والموضة.

كان لافتاً وجود لجنة خاصة في هذا المهرجان لتقييم إطلالات النجمات والنجوم خلال هذا الحفل التكريمي. وقد تألّفت من مُصمم الأزياء النسائية نجا سعاده، مُصمّم الأزياء الرجاليّة بودي ديب، والمؤثّرة غنى غندور. اختارت هذه اللجنة في ختام الحفل تقديم جائزة أفضل إطلالة نسائية لصانعة المُحتوى يارا بو منصف التي تألقت بإطلالة من دار Sara Mrad تألفت من ثوب باللون البرغندي فوقه كاب ضخم باللون الزهري الفاتح. أما أفضل إطلالة رجاليّة فحصل عليها الممثل نيكولا معّوض الذي اختار بدلته من La Maison du Mec.

يارا بو منصف
من 2
  • يارا بو منصف
  • نيكولا معوض
(2 صور)
يارا بو منصف
يارا بو منصف
نيكولا معوض
نيكولا معوض

تألقت الممثلة نادين نسيب نجيم بواحدة من أجمل إطلالات هذا الحفل. إذ ظهرت بثوب تزيّنه حبيبات اللؤلؤ من توقيع دار Nicolas Jebran ومجوهرات من Tiffany&Co. وقد أشرفت على إطلالتها مُنسّقة المظهر جوني متى التي اهتمّت أيضاً بإطلالة النجمة عبير نعمه، فاختارت لها ثوباً أبيض من توقيع المصمّم نجا سعاده ومجوهرات من Tiffany&Co كما اهتمّت بإطلالة الممثلة ريتا حرب، فاختارت لها ثوباً باللون المرجاني من دار Elie Saab ومجوهرات من Yeprem.

نادين نسيب نجيم
من 3
  • نادين نسيب نجيم
  • عبير نعمه
  • ريتا حرب
(3 صور)
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
عبير نعمه
عبير نعمه
ريتا حرب
ريتا حرب
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اعتمدت الممثلة ساره أبي كنعان ثوباً أبيض من توقيع دار Rami Kadi، وقد نسّقته مع مجموعة من المجوهرات الماسيّة المُبتكرة من Yeprem، أما العارضة والمؤثّرة نور عريضة فقد اختارت ثوبها الأبيض من دار Nicolas Jebran ونسّقته مع عقد ماسي فاخر من Georges Hakim Jewellers.

اللون الأبيض، كان أيضاً خيار المؤثرة غنى غندور التي اختارت ثوبها العاري الكتفين من توقيع دار Elio Abou Faysal ونسّقته مع عقد ماسيّ من Ace Fine Jewelry. أما الممثلة نادين الراسي فظهرت بثوب أحمر عاري الكتفين من توقيع دار Antoine Kareh Couture ونسّقته مع أكسسوارات مُبتكرة من GA By Andrea. وقد تألقت المُمثلة والمغنّية ماريتا الحلاني بثوب فضي اختارته من أحدث تعاون لدار Elie Saab مع العلامة التركيّة Ipekyol فيما اختارت شقيقتها دانا الحلاني ثوباً من أرشيف دار Elie Saab يعود تصميمه للعام 2009 ويتميّز بلونه الهادئ وبالكشاكش التي زيّنته.

ماريتا الحلاني برفقة زوجها كميل أبي خليل ودانا الحلاني برفقة خطيبها آلان سعد
من 5
  • ماريتا الحلاني برفقة زوجها كميل أبي خليل ودانا الحلاني برفقة خطيبها آلان سعد
  • ساره أبي كنعان
  • غنى غندور
  • نادين الراسي
  • نور عريضة
(5 صور)
ماريتا الحلاني برفقة زوجها كميل أبي خليل ودانا الحلاني برفقة خطيبها آلان سعد
ماريتا الحلاني برفقة زوجها كميل أبي خليل ودانا الحلاني برفقة خطيبها آلان سعد
ساره أبي كنعان
ساره أبي كنعان
غنى غندور
غنى غندور
نادين الراسي
نادين الراسي
نور عريضة
نور عريضة
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