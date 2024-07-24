الرياضة تستعين بالموضة في أولمبياد باريس

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مع اقتراب انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2024 التي تقام في باريس بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل بمشاركة 10500 رياضي ورياضية، أصبحت إطلالات الفرق جاهزة والعديد منها يحمل توقيع دور أزياء عالمية شهيرة. تعرفوا على أبرزها فيما يلي.

تعاونت العديد من الفِرق الوطنية المشاركة في أولمبياد باريس مع مصممين بارزين وعلامات تجارية شهيرة لتصميم ملابس لاعبيها في حفلي افتتاح وختام هذا الحدث الرياضي المُنتظر.

- فريق فرنسا بتصاميم Berluti

حرص القيمون على الفريق الفرنسي، وهو الفريق المضيف لأولمبياد 2024، على اختيار ملابس أعضائه بعناية. وقد وقع اختيارهم على علامة Berluti الفرنسية، التابعة لمجموعة LVMH لتنفيذ أزياء وأكسسوارات الفريق. من المنتظر أن يرتدي أعضاء فريق فرنسا بدلات زرقاء داكنة تزينها ياقات تتدرج بألوان العلم الفرنسي وقمصان بيضاء. سوف يرتدي الرجال بنطلونات كلاسيكية متطابقة باللون مع أحذية رياضية أما النساء فلديهن خيار إضافي باستبدال السروال بتنورة والحذاء الرياضي بحذاء "موكاسان" إذا رغبن بذلك.

- فريق الولايات المتحدة بتصاميم Ralph Lauren

للمرة التاسعة على التوالي، يتولى المصمم الأميركي رالف لورين مهمة تصميم الملابس الرسمية لفريق الولايات المتحدة في أولمبياد 2024. وقد حرصت دار Ralph Lauren على تصميم ملابس خاصة بحفل الافتتاح وأخرى لحفل الختام بالإضافة إلى ملابس للاستخدام أثناء وبعد الألعاب.

استعانت الدار بسروال الدنيم بشكل كبير في هذه المجموعة. وقد نسقته لحفل الافتتاح مع سترة كلاسيكية باللون الكحلي تزينها تفاصيل بالأحمر والأبيض أما في حفل الختام فسوف يظهر أعضاء فرق الولايات المتحدة بسترات رياضية مستوحاة من عالم سيارات السباق.

- الفريق البريطاني بتصاميم Ben Sherman

سبق أن صممت علامة Ben Sherman ملابس الفريق البريطاني لدورة الألعاب الأولمبية في عامي 2016 و2020. وهي اختارت للعام 2024 أن تزين إطلالات الرياضيين والرياضيات بأزهار تشكل رموزاً مهمة في الثقافة البريطانية: الوردة الإنجليزية، والشوك الاسكتلندي، والرجس الويلزي، والنفل الإيرلندي.

- الفريق الإيطالي بتصاميم EA7 Emporio Armani

مرة جديدة يقوم المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني بتصميم ملابس الفريق الإيطالي في الأولمبياد من خلال علامته EA7 Emporio Armani الخاصة بالملابس الجاهزة. تجمع أزياء الرياضيين الإيطاليين بين هوية أرماني والثقافة الإيطالية حيث تم طبع المقطع الأول من النشيد الوطني الإيطالي على بطانة السترات. وقد صرح أرماني في هذا الإطار أنه حرص على تصميم ملابس عملية وأنيقة تعزز شعور الانتماء إلى إيطاليا لدى الرياضيين والرياضيات.

- الفريق الكندي بتصاميم Lululemon

تصمم علامة Lululemon التي يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر أول مجموعة أولمبية صيفية لها. وهي حرصت على أن تستعين في تنفيذ المجموعة بأقمشة خفيفة الوزن ومقاومة للعرق، كما زودت بعض تصاميمها بأكمام قابلة للإزالة وسراويل تتحول إلى شورتات. أما ملابس حفل الافتتاح فجاءت مزينة بمطبوعات مستوحاة من الفن، والهندسة المعمارية، وطبيعة كندا.

- فريق مصر بتصاميم Concrete

تتميز علامة Concrete المصرية ذات أقمشة خفيفة ومريحة أبرزها القطن المصري العضوي. وهي صرحت على أن تنفيذ ملابس الفريق المصري في أولمبياد 2024 هو بالنسبة إليها أكثر من مظهر، إنه رمز للفخر المصري، والشغف، والتصميم على صنع التاريخ في إطار أكبر مسرح رياضي في العالم.

- فريق منغوليا بتصاميم Michel&Amazonka

تتميز ملابس فريق منغوليا بلمساتها الأنيقة وتمثيلها الثقافي. وهي تحمل توقيع علامة منغولية تأسست عام 2015 على يد الأختين ميشيل وأمازونكا تشويجالا. تسيطر اللمسات المنغولية التي تعرف بها العلامة على الملابس المصممة للرياضيين في أولمبياد باريس. وقد غلبت عليها الألوان الحيادية والكلاسيكية مثل الأبيض والكحلي مع لمسات خفيفة من الذهبي والأحمر.

- فريق هايتي بتصاميم Stella Jean

تحمل ملابس فريق هايتي في أولمبياد 2024 توقيع المصممة ستيلا جان. وهي مصممة أزياء إيطالية هايتية تعيش في روما. وقد حرصت في تصاميمها على أن تعكس الحيوية الثقافية لهذة الدولة الكاريبية. يتميز الزي النسائي بتنورة تحمل رسوم من توقيع الرسام الهايتي فيليب دودارد أما الزي الرجالي فتميز بسروال يجمل لوحة مماثلة مع قميص ترافقه سترة وأكسسوارات مع وشاح مطبع.

- فريق إسبانيا بتصاميم Joma

تأتي ملابس الفريق الإسباني في أولمبياد باريس مستوحاة من رمز زهرة القرنفل الوطني وألوان العلم الإسباني. وهي تحمل توقيع علامة Joma للملابس الرياضية. تنقسم أزياء الفريق إلى 3 خطوط تم تنفيذها بأقمشة عالية الأداء. وهي تجمع بين الطابع الرياضي واللمسات الكلاسيكية أما الألوان الطاغية عليها فهي الأحمر والأبيض.