إطلالات استثنائية من "ديور" لنجمات افتتاح الأولمبياد

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تميّزت إطلالتا النجمتين لايدي غاغا وسيلين ديون في حفل افتتاح الأولمبياد بطابع استثنائي يتماشى مع ضخامة هذا الحدث الرياضي العالمي ومكانة باريس كعاصمة للموضة العالمية. وقد حرصت دار Dior التي وقّعت هاتين الإطلالتين بأن تخطّ من خلالهما فصلاً مُتألقاً من فصول الأناقة الفرنسية الراقية.

تألّقت النجمة الأميركية لايدي غاغا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2024، التي تُقام في العاصمة الفرنسيّة باريس بأداء مذهل مستوحى من أجواء الملاهي الفرنسية الشهيرة. وهي قدّمت أغنية Mon Truc en Plumes التي سبق أن قدّمتها المُغنية زيزي جانمير عام 1961 في حفل صمم له السيد ديور حينها أزياء الباليه التي ارتدتها الراقصات المشاركات فيه.

حملت إطلالة لايدي غاغا توقيع ماريا غراتزيا كيوري، المديرة الإبداعية للأزياء والأكسسوارات النسائية في دار Dior. وهي تألّفت من صدريّة من الساتان الأسود تعلوها سترة قصيرة وتنورة طويلة غطّاها الريش المُتدرّج من الأسود إلى الوردي. والجدير ذكره أن الريش المستعمل في تنفيذ هذه الإطلالة تمّ جمعه من تلك التي تتساقط من الطيور. وقد بدت لايدي غاغا على المسرح مُحاطة بسبعة عشر موسيقياً وعشرة راقصين يرتدون أزياء من Dior جاءت مستوحاة من فيلم "سابرينا" الذي شاركت النجمة الراحلة أودري هيبورن ببطولته في عام 1954.

عودة سيلين ديون

شكّل حضور النجمة الكنديّة سيلين ديون مُفاجأة حفل افتتاح الأولمبياد، الذي اختتمته بأغنية Hymne a L’amour للمغنية الفرنسيّة الراحلة إيديت بياف. بعد غياب 4 سنوات عن ساحات الغناء نتيجة مرضها، ظهرت ديون بإطلالة مُبهرة صممتها خصيصاً لها ماريا غراتزيا كيوري، وهي تألّفت من ثوب طويل من الحرير الأبيض المُطرّز بالترتر. وقد تدلّى منه 500 متر من الشراريب المُزيّنة بلآلئ فضيّة تهتزّ مع كل حركة. تطلّب تنفيذ هذا الثوب الاستثنائي أكثر من 1000ساعة من العمل اليدوي الذي يُظهر مهارة وحرفيّة مشاغل دار Dior في مجال التطريز وتنفيذ الأزياء الراقية. وقد رافق ديون على عزف البيانو المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا سكوت برايس الذي ارتدى بدوره بدلة سموكينغ سوداء من تصميم كيم جونز المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة لدى دار Dior.















