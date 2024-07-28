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تتويج ملكة جمال لبنان للعام 2024
تتويج ملكة جمال لبنان للعام 2024

ندى كوسا تفوز بلقب ملكة جمال لبنان 2024

تسليط الضوء على قصص النساء المُلهمة، شكّل الموضوع الأساسي لحفل العام الحالي

العربية.نت - رانيا لوقا
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توّج لبنان على عرش جماله للعام 2024 الصبيّة، ندى كوسا، البالغة من العمر 26 عاماً خلال حفل أقيم مساء السبت وتمّ نقله مُباشرةً على شاشة المؤسسة اللبنانيّة للإرسال LBC.

تسليط الضوء على قصص النساء المُلهمة، شكّل الموضوع الأساسي لهذا الحفل. وقد تمّ في هذا الإطار اختيار لجنة تحكيم مؤلّفة بشكل حصري من سيدات يُجسّدن قصص نجاح كل في مجالها أبرزهن: ملكة جمال الكون للعام 1971 جورجينا رزق، الإعلامية ريا أبي راشد، الممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة. وقد تمّ اختيار النجمة إليسا كضيفة لهذا الحفل أما الأغنيات التي تم تقديمها خلال مرور المُشتركات فكانت جميعها بأصوات نسائية.

ندى كوسا ملكة جمال لبنان للعام 2024
من 5
  • ندى كوسا ملكة جمال لبنان للعام 2024
  • ندى كوسا بثوب يحمل توقيع دار طوني ورد
  • الممثلة إيميه صياح اهتمت بتقديم الحفل
  • ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تتوج الملكة الجديدة
  • إطلالة إيميه صياح من توقيع دار طوني ورد
(5 صور)
ندى كوسا ملكة جمال لبنان للعام 2024
ندى كوسا ملكة جمال لبنان للعام 2024
ندى كوسا بثوب يحمل توقيع دار طوني ورد
ندى كوسا بثوب يحمل توقيع دار طوني ورد
الممثلة إيميه صياح اهتمت بتقديم الحفل
الممثلة إيميه صياح اهتمت بتقديم الحفل
ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تتوج الملكة الجديدة
ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تتوج الملكة الجديدة
إطلالة إيميه صياح من توقيع دار طوني ورد
إطلالة إيميه صياح من توقيع دار طوني ورد

شاركت في حفل الانتخاب 15 مُتبارية من حاملات الشهادات الجامعيّة، وقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى الصبية ساره لينا بوجوده البالغة من العمر 19 عاماً فيما كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب الصبية غاييل باليان البالغة من العمر 25 عاماً. وقد قدّمت الحفل الممثلة إيميه صياح التي تألقت بإطلالتين من توقيع دار Tony Ward Couture التي اهتمّت أيضاً بإطلالات جميع المُتباريات.

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تزيّنت إيميه بمجوهرات Mouawad التي صمّمت أيضاً التاج الخاص بملكة جمال لبنان للعام 2024 والذي اتخذ شكل الأرزة وتمّ ترصيعه بالماس وبأحجار كريمة تُجسّد ألوان العلم اللبناني.

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