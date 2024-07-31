دار "ماكوين" حائرة بين الطابع الأرستقراطي وموضة البانك

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قدّمت دار Alexander McQueen مجموعتها الجديدة الخاصة برحلات 2025 على شكل دليل مصوّر تضمّن حوالي 30 إطلالة جمعت بأسلوب مُتقن بين التناقضات المُتمثّلة بالطابع الأرستقراطي من جهة وطراز "البانك" من جهة أخرى.

اختارت الدار موقع "هاتفيلد هاوس" في منطقة هيرتفورد شاير على بعد 21 ميلاً من شمال لندن، والذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الكنوز التاريخيّة، إطاراً لمجموعة Alexander McQueen الخاصة برحلات 2025. وقد استلهم سين ماكغير، المدير الإبداعي في الدار، أفكاراً لمجموعته الجديدة من الطابع الارستقراطي لهذا الموقع مُضيفاً إليها لمسات من طابع البنك.

انعكست هذه الثنائية في التركيز على القصات الكلاسيكيّة المُتقنة التي تمّ تقديمها بروح شبابيّة عصريّة. وهو انطلق من الزي المدرسي الإنجليزي ليقوم بتفكيكه وإعادة بنائه بأسلوب مُبالغ فيه تزيّن بتفاصيل غير مُتوقّعة.







اختارت الدار لهذه المجموعة ألواناً حياديّة ذات طابع كلاسيكي مع لمسات من تدرجات ألوان الأحجار الكريمة، أما الخامات التي اختارتها فحافظ بعضها على طابع كلاسيكي فيما بدا بعضها الآخر أكثر نعومة وانسيابيّة. وهي استعانت بعناصر بارزة في التصاميم مثل مشالح الفرو، والياقات الكبيرة، وقصات "البيبلوم" المُبالغ فيها بالإضافة إلى التطريزات التي زيّنت الدنيم، واللمسات الفنيّة التي حوّلت بعض الخامات إلى لوحات فنيّة تُشكّل حواراً بين الفن التاريخي والأزياء المُعاصرة.







كان لافتاً تنسيق السترات الضيّقة ذات الطابع الكلاسيكي مع سراويل واسعة تزيّنها جيوب ظاهرة. وقد استعانت الدار بخامة الدنيم في العديد من الإطلالات كما تمّت الاستعانة بالجلد لتنفيذ سترات، وسراويل، وتنانير تميّزت بتصاميمها المُبتكرة. وقد ترافقت الأزياء مع أحذية مسطحة مُستوحاة من الخزانة الرجاليّة وأحذية ذات كعوب مُرتفعة زيّنتها المسامير المعدنيّة، أما الحقائب فتلوّنت بتدرجات حياديّة وتزيّنت بتفاصيل معدنيّة.





تُحافظ مجموعة Alexander McQueen الخاصة برحلات 2025 على فلسفة الدار في مجال الأناقة مع حرصها على أن تتوجّه إلى جمهور أوسع. ويُعدّ اعتمادها التركيز على القطع القابلة للارتداء دون المُساومة على الابتكار في التصاميم خطوة استراتيجيّة تتماشى مع الطابع المُتجدّد للموضة.