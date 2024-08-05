وداعاً لتعرق الشعر صيفاً.. أفضل حيلة بين أيديكم

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يُعتبر التعرّق ردّة فعل طبيعيّة يعتمدها الجسم في مواجهة ارتفاع حرارة الطقس، وهو لا يطال مسام البشرة فقط ولكن أيضاً فروة الرأس.

وللقضاء على هذه المشكلة التي تؤرق الكثيرين، تعرّفوا فيما يلي على أفضل حيلة تسمح بالحدّ من تعرّق الشعر خلال فصل الصيف.

يُشكّل استعمال الشامبو الجاف أفضل وسيلة لمُحاربة تعرّق فروة الرأس، تتمّ الاستعانة بهذا المستحضر عادةً لإنعاش الشعر بين غسلتين والحدّ من مظهره الدهني، ولكنه يتمتع أيضاً بفعالية في مجال التخفيف من تعرّق فروة الرأس.

ويتكوّن الشامبو الجاف من مواد نشطة ذات خصائص امتصاص عالية وقدرة على تنقية فروة الرأس مما يجعلها مُفيدة في إزالة المظهر الدهني للشعر وإضفاء مظهر نظيف عليه في بضع رشّات فقط.

ويمكن اعتبار الشامبو الجاف أفضل حليف لمكافحة الرطوبة الزائدة الناتجة عن تعرّق فروة الرأس، مما يجعله مفيدا عند المعاناة من هذه المُشكلة المُحرجة، ولكن الأفضل يكون باستعماله بشكل وقائي قبل الخروج لمواجهة حرارة الطقس على أن يتمّ تطبيقه بشكل أساسي على الجزء العلوي من الرأس، والصدغين، وأعلى الرقبة.

هل يمكن منع التعرّق؟

تُساعد بعض الحيل العمليّة في الحدّ من تعرّق فروة الرأس، فلا تترددوا في اختيار المُناسب منها.

• غسل الشعر بشكل مُتكرر

يتسبّب استعمال أغطية الرأس، والمناديل، والقبعات في زيادة تعرّق الشعر في فصل الصيف. ويُساعد غسل الشعر بانتظام في تخليصه من التعرّق، الإفرازات الزهميّة، الغبار والتلوث، وبقايا مُستحضرات التصفيف المُتراكمة عليه. يمكن غسل الشعر مرتين أو ثلاثة أسبوعياً بالاستعانة بشامبو ناعم. في حالة الشعر الدهني، يمكن اختيار شامبو غني بمكونات منقّية ومُنعشة مثل النعناع وزيت شجرة الشاي الأساسي، أو مكونات تُساعد على امتصاص الإفرازات الزهميّة والرطوبة مثل الفحم. يُنصح أيضاً في هذه الحالة بالابتعاد عن استعمال مستحضرات تحتوي على السيليكون الذي يُثقل ألياف الشعر.

• الاستعانة بخل التفاح

يُنصح بإضافة خل التفاح لماء شطف الشعر، فهو يُساهم في تنظيف فروة الرأس بالعمق كما يتمتع بخصائص مُضادة للفطريات والبكتيريا مما يقي من الحكّة. يُساهم الخل أيضاً في تعزيز لمعان الشعر، على أن تتمّ إضافته إلى ماء الشطف البارد أو الفاتر للحفاظ على ألياف الشعر وتجنّب تحسّس فروة الرأس.

• تجنّب الإفراط في استعمال مستحضرات التصفيف

يُساهم الحدّ باستعمال مستحضرات التصفيف ذات الصيغ الهلامية أو الشمعيّة في التخفيف من تعرّق الشعر، فتركيبة هذه المستحضرات تزيد من احتجاز الحرارة والرطوبة مما يمنع مرور الهواء عبر فروة الرأس وبالتالي يزيد من تعرّق الشعر.

• استعمال الزيوت النباتية

يُساعد تدليك الشعر بالزيوت الأساسيّة في منحها التغذية التي تحتاج إليها كما يحدّ من تراكم العرق عليها. يمكن الاستعانة بزيت النعناع لتخليص الشعر من رائحة العرق وجعله ناعماً ورطباً، وذلك من خلال إضافة مقدار ملعقتين منه إلى الشامبو أو البلسم الذي تستعملونه للاستفادة من فوائده في هذا المجال.