هذه أفضل طريقة لتطبيق العطر في الصيف

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تحمل عطور الصيف في طياتها رائحة العطلة، أريج الانتعاش، وشذى محملاً بدفء الشمس، لكن التمتع بها يتطلب التقيد ببعض القواعد التي تجعل من العطر رفيقاً مناسباً لنهارات هذا الفصل ولياليه.

يشهد فصل الصيف وموسم العطلة تغييرات تطرأ على أسلوب الحياة، والروتين التجميلي، وحتى المزاج. وتتعامل العطور مع هذا الفصل عادة بشكل مختلف عن بقية الفصول، إذ يؤدي ارتفاع حرارة الطقس إلى نشر الروائح بشكل أكثر كثافة فيما يتبخر العطر بشكل مختلف مع بقاء مكوناته الأساسية الثقيلة والقوية على سطح البشرة. لا يتطلب هذا الأمر تغييراً جذرياً في طريقة تطبيق العطر، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات التي تساهم في جعل العطر يتناسب مع الأجواء الصيفية.

تعرفوا على أبرزها فيما يلي:

- عدم الإفراط في استعمال العطر

يُنصح بتخفيف كمية العطر المستعملة صيفاً مقارنة بالكمية المستعملة في يقية العام. والأهم من ذلك رشه فقط على نقاط النبض (خلف الأذنين، في جوف الصدر، عند الرسغين، وخلف الركبتين) التي من شأنها أن تعمل على نشره طوال اليوم.

ويمكن الاحتفاظ في الحقيبة بقارورة صغيرة من العطر تسمح بتطبيق القليل منه موضعياً عند الحاجة لدى الخروج من المنزل.

- الابتعاد عن الأماكن الحارة لدى تطبيق العطر

يمكن لرائحة العطر أن تتبدل وتصبح مزعجة لدى تطبيقها في مكان تكون فيه الحرارة مرتفعة، أو في السيارة المركونة تحت أشعة الشمس، أو حتى عندما تتعرقون أو تشعرون بالحر الشديد. تتأثر رائحة العطر أيضاً بالضوء، والتغييرات التي تطرأ على درجات الحرارة وعلى مستوى الرطوبة، لذلك ينصح بالاحتفاظ بالعطر في عبوته الأساسية في مكان لا يتعرض للحرارة والرطوبة.

ويشير الخبراء إلى أنه لا ينبغي الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة صيفاً، لأن البرودة قد توثر سلبياً على جزيئات العطر وتفقده رائحته المميزة كما لا يعتبر الحمام مكاناً مناسباً للاحتفاظ بالعطور بسبب تقلبات درجات الحرارة والرطوبة العالية، على أن يتم تخزينها في مكان بارد ومظلم بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. ويفضل وضع العطر على الجسم بعد الانتهاء من الاستحمام، لأن الجلد في هذا الوقت يكون أكثر قدرة على امتصاص روائح العطر وبالتالي الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

- تجنب التعرض للشمس

من الضروري الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس بعد رش العطر على البشرة، وذلك تجنباً للتحسس الضوئي الناتج عن الأشعة ما فوق البنفسجية، والذي يزيد من خطر ظهور البقع الداكنة في الأماكن التي تم رش العطر عليها.

ينصح في هذه الحالة برش العطر على الملابس، إذ كانت خامتها تتحمل ذلك أو اعتماد تقنية "السحابة العطرية" برش العطر في الجو والمرور في السحابة المكونة من رذاذه.

- اختيار عطر صيفي

تطلق دور العطور العالمية صيغاً من عطورها الأيقونية تناسب فصل الصيف وتحمل تسمية: "ماء منعش"، أو "ماء خفيف"، أو "ماء صيفي"، أو ماء منشط، أو حتى "ماء كولونيا". وهي جميعها صيغ منعشة تسمح بالتمتع بعطركم المفضل مع الحصول على الانتعاش الصيفي.

من المكونات التي تتم إضافتها إلى العطور الصيفية عادة: الحمضيات (ليمون، برتقال، ليمون هندي)، الأزهار المنعشة (الفوانيا، الليلك، الياسمين، والفريزيا)، الفاكهة المنوعة (التفاح، الخوخ، التوت، الأناناس، والإجاص) بالإضافة إلى النفحات الحلوة مثل الفانيللا وجوز الهند التي تتناسب مع أجواء العطلة الصيفية.