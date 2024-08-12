منها الحمضيات.. 10 أطعمة خارقة في الوقاية من حب الشباب

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تُشير العديد من الدراسات العلميّة إلى الرابط الوقائي الموجود بين النظام الغذائي المُعتمد وظهور حب الشباب، لاسيّما لدى البالغين. وتُتهم السكريات والدهون بكونها مُحفّزة لظهور هذه المشكلة التجميليّة الشائعة فيما يؤكّد استبيان شارك فيه 64 طبيباً جلدياً من حول العالم، الدور الوقائي الذي تتمتّع به بعض الأطعمة في مجال ظهور حب الشباب. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

1- الشاي الأخضر

تُشير الاختبارات إلى أن مُضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر مفيدة جداً في الوقاية من حب الشباب، كونها تسمح للجسم بمُحاربة الجذيرات الحرة التي تُلحق الأذى بالخلايا والأنسجة. للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال، يجب استهلاك الشاي الأخضر بشكل يومي واختيار الأنواع العضويّة منه.

2- الجوز البرازيلي

يُشكّل هذا النوع من المُكسّرات مصدراً مهماً للسيلينيوم، المعروف بكونه مُضادا قويا للأكسدة يؤمّن حماية وقائيّة من حب الشباب بالإضافة إلى مُساهمته في الحماية من الالتهابات وحفاظه على ليونة البشرة.

3- الأسماك

تلعب الأطعمة الغنيّة بالأوميغا3 دوراً في الحدّ من الجزيئات المُسبّبة للالتهابات، والتي يمكن أن تؤدّي إلى تفاقم مُشكلة حب الشباب. أبرزها الأسماك الدهنيّة مثل السالمون، والسردين، والرنجة التي يُنصح بتناولها مرة أو مرتين أسبوعياً كما يمكن الاستعاضة عنها بتناول مكمّلات غذائيّة غنيّة بالأوميغا 3، تكون متوفّرة في الصيدليات.

4- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة، مثل جميع الخضراوات ذات اللون البرتقالي على نسبة مُرتفعة من البيتا كاروتين. ويقوم الجسم عادةً بتحويل هذا الأخير إلى الفيتامينA، الذي يلعب دوراً فعّالاً في ضبط مستوى الإفرازات الزهميّة التي تُشكّل عاملاً مُسبباً لحب الشباب.

5- الحبوب الكاملة

أظهرت العديد من الدراسات فوائد استهلاك الحبوب الكاملة في مجال الوقاية من حب الشباب، ولذلك يُنصح باستبدال الخبز الأبيض، والبسكوت، والأرز الأبيض بالخبز الأسمر أو المصنوع من الحبوب الكاملة بالإضافة إلى البرغل والكينوا.

6- الفاصوليا

تتميّز الفاصوليا بمختلف أنواعها بغناها بمادة الزنك. ويعمل هذا المعدن عادة على الحدّ من تحرير الهرمونات المُسبّبة لظهور حب الشباب. من الأطعمة الأخرى الغنيّة بالزنك، نذكر أيضاً: الدواجن، والأسماك، واللحم البقري، والديك الرومي، وبذور القرع، والكاجو، والكينوا، والعدس، والمأكولات البحريّة مثل المحار وسرطان البحر.

7- الحمضيّات

تتميّز بغناها بالفيتامين C. وهي تعمل على تقوية أغشية الخلايا، فتساعد بالتالي على الوقاية من ظهور الندبات التي يمكن أن يتركها حب الشباب على البشرة.

8- الورقيّات الخضراء

تؤمّن الخضراوات الورقيّة الخضراء كميّة وفيرة من الكلوروفيل، والفيتامينات، والمعادن، والألياف كما أنها غنيّة بالفيتامينE الذي يعمل كمُضاد للأكسدة يُعزّز شفاء الجروح التي يمكن أن يتركها حب الشباب.

9- الكاكاو

نحن لا نتحدّث هنا عن ألواح الشوكولاتة، بل عن مسحوق الكاكاو الخام الذي يتميّز بكونه مكوّناً فقيرا بالوحدات الحراريّة والدهون لكنه غنيّ بمُضادات الأكسدة. وهو يلعب دوراً في تنشيط الدورة الدمويّة وترطيب الجلد ما يُساعد على الوقاية من حب الشباب.

10- الماء

يُشكّل شرب الماء وسيلة طبيعيّة وفعّالة جداً للوقاية من حب الشباب. وهو ضروري لصحة الجلد الذي يُعتبر العضو الأكبر في الجسم، والذي يحتاج إلى الترطيب كي يقوم بوظائفه بشكل سليم. يُنصح بتناول ما لا يقلّ عن 8 أكواب من الماء يومياً وتوزيع استهلاكها بشكل متوازن على مختلف أوقات النهار والليل.