5 أخطاء تجميليّة لها عواقب كارثيّة على البشرة.. فاحذروها

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يندرج وضع الماكياج على الوجه ضمن الطقوس اليوميّة بالنسبة للكثيرات. وهو يتحوّل إلى خطوات ميكانيكيّة يتمّ تطبيقها دون طرح الكثير من الأسئلة حولها، ولكن ماذا لو تبيّن أن بعض هذه الخطوات ليست إلا أخطاء تجميليّة مؤذية للبشرة؟

يمكن لوضع البودرة على بشرة الوجه، والمُلمّع على الشفاه، والماسكارا على الرموش أن تكون خطوات مؤذية للبشرة في حال عدم وضعها بالشكل السليم. ويُحذّر خبراء التجميل من هذه الأخطاء التجميليّة التي تبدو غير مؤذية ولكنها قد تتسبّب في الحقيقة بنتائج كارثيّة.

1- تطبيق الماكياج أثناء التنقّل

لتوفير الوقت، يقوم البعض بتطبيق الماكياج في السيارة أو في المواصلات العامة ولكن هذه الخطوة التي تبدو عمليّة يمكن أن تكون خطيرة نظراً لوجود أنواع مُختلفة من الجراثيم والبكتيريا في هذه الأماكن وإمكانيّة انتقالها إلى أدوات ومستحضرات الماكياج التي ستنقلها بدورها إلى البشرة، والعينين، والفم مسببة الإصابة بالتحسّس أو بالتهابات متنوّعة.

2- الخلود إلى النوم بدون إزالة الماكياج

يذهب البعض إلى النوم بدون إزالة الماكياج وتنظيف البشرة بعد يوم مُرهق وطويل، ولكن تكرار هذا الأمر ينطوي على مخاطر عديدة، فقد تنتقل بقايا الماكياج إلى داخل العينين مُسبّبةً التهابات في القرنيّة أو مشاكل أخرى في النظر يمكن تجنّبها عبر الحرص على تنظيف الوجه جيداً قبل النوم في كل الظروف.

3- عدم تنظيف فراشي وأدوات تطبيق الماكياج

أكّدت دراسة أجريت في العام 2020 وجود بكتيريا المكوّرات العنقوديّة الذهبيّة في اسفنجات التجميل وفراشي الماكياج، مما يفرض غسل أدوات الماكياج التي تستعملونها باستمرار بشكل أسبوعي أو كحدّ أقصى كل عشرة أيام.

4- استعمال المنتجات المُنتهية الصلاحية

لايقتصر التلوث على أدوات الماكياج فقط، ولكن يمكن أن يطال المستحضرات أيضاً، ولذلك يوصى بالاهتمام بنظافة المستحضرات التي تستعملونها والتخلّص منها عندما تنتهي صلاحيتها بالإضافة إلى مراجعة تعليمات الشركة المُصنّعة الموجودة على العبوة لمعرفة أسلوب تخزينها واستخدامها بشكل آمن.

5- تبادل الأدوات والمستحضرات مع القريبات والصديقات

لا يخلو تبادل ومُشاركة أدوات ومستحضرات الماكياج مع القريبات والصديقات من مشاكل متنوّعة. إذ يمكن أن يتسبب بانتقال الجراثيم ونقل التحسّس والالتهابات التي تطال البشرة والعين بالإضافة إلى المشاكل الجلديّة التي يمكن تجنّبها من خلال اعتماد مبدأ الاستعمال الشخصي والحصري فقط لأدوات ومستحضرات الماكياج.