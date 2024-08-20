علاجات هي الأفضل لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجيّة

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يُعتبر فصل الصيف فترة حرجة بالنسبة للشعر، إذ يتعرّض خلالها لسلسلة من الاعتداءات الخارجيّة المُتمثّلة بالشمس، والهواء، والتلوّث، ومياه البحر، والكلور الموجود في أحواض السباحة، أما تأمين الحماية اللازمة له فتقوم على استعمال مُنتجات مُضادة للأشعة فوق البنفسجيّة وتبنّي بعض الخطوات التي تؤمّن حماية لألياف الشعر من المخاطر التي يتعرّض لها خلال هذا الموسم.

تكتسب حماية الشعر من أشعة الشمس الأهميّة نفسها التي تكتسبها حماية البشرة في هذا المجال، ولكن الإحصاءات تُشير إلى أن الاهتمام بحماية البشرة ما زال أكبر بكثير من الاهتمام بحماية الشعر. وهذا ما يُعرّض هذا الأخير إلى الجفاف وفقدان الحيوية خلال فصل الصيف.

يحتاج الشعر خلال هذا الموسم إلى عناية خاصة تعتمد على استعمال مُنتجات تُناسب مُتطلّباته وتحميه من الظروف الخارجيّة التي تُشكّل اعتداءً عليه. وتقوم هذه العناية على ثلاث مراحل:

أولاً، استعمال رذاذ مُضاد للأشعة فوق البنفسجيّة بالإضافة إلى الزيوت والكريمات التي تُطبّق على الشعر لحمايته لدى التعرّض المُباشر للشمس. يتمّ تطبيق هذه المُستحضرات قبل، وخلال، وبعد التعرّض للشمس تماماً كما يتمّ استعمال المُنتجات الخاصة بالبشرة.

يُنصح باستعمال هذه المُستحضرات لدى تصفيف الشعر ولدى التعرّض المُباشر للشمس على الشاطئ أو عند قضاء الوقت في أحواض السباحة للحدّ من أضرار الأشعة فوق البنفسجيّة، ملح البحر، والكلور على أن تتمّ إعادة تطبيقها بعد السباحة.

ثانياً، غسل الشعر مساءً بعد قضاء يوم طويل على الشاطئ أو حول أحواض السباحة لتخليصه من بقايا الرمل، والملح، والكلور، ومُنتجات الوقاية من الشمس.

وثالثاً، ترميم ألياف الشعر باستعمال أنواع من الكونديشنر والأقنعة التي تُصلح ما أفسده التعرّض للشمس على أن يتمّ تطبيقها على الشعر الرطب بعد غسله وقبل تغليفه بمنشفة لبعض الوقت قبل تفويحه بالماء. يمكن الاستعانة أيضاً بزيوت مُغذّية خاصة بالشعر يتمّ تطبيقها عليه بعد غسله لترطيب أليافه التي تعرّصت للجفاف جرّاء التعرّض للشمس.

شطف الشعر وربطه

لا يكفي استعمال المُستحضرات المُناسبة في هذا المجال، ولكن من الضروري أيضاً اعتماد الخطوات المُناسبة في مجال العناية بالشعر والتي تعتمد أولاً على شطف الشعر بالماء العذب بعد السباحة في البحر أو في المسابح للتخلّص من بقايا الملح والكلور التي تتسبّب بجفاف أليافه وتؤدّ إلى فقدان الشعر المصبوغ لحيوية لونه. يُنصح أيضاً باختيار تسريحة شعر صيفيّة تحمي أليافه من التكسّر والتشابك بفعل حرارة الشمس وهبوب الرياح والأفضليّة لرفع الشعر على شكل ذيل حصان، أو كعكة، أو حتى ضفيرة كما يمكن تغطية الرأس بقبعة أو وشاح خاصةً أنها من الأكسسوارات التي تتناسق بامتياز مع الإطلالات الصيفيّة.

عناية خاصة بالشعر الملوّن

يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصة جداً في فصل الصيف، كونه يتأثّر بشكل كبير بأضرار الأشعة فوق البنفسجيّة، والكلور، والملح. إذ تتفتّح مسامه ويفقد حيوية لونه بشكل جزئي أو كلّي. ويُساعد استعمال مُستحضرات الحماية من الشمس الخاصة بالشعر في تأمين وقاية في هذا المجال، كما يمكن الاستعانة بمستحضرات تعمل على إعادة إحياء لون الشعر في المنزل أو الخضوع لعلاج يُعزّز لونه في صالون التجميل.