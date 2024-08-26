"الليمون الهندي".. زيت مثالي لحلّ مشاكل الشعر الدهني

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تُشير أحدث الاختبارات إلى فعالية زيت الليمون الهندي الأساسي في علاج مشاكل الشعر الدهني. اكتشفوا فيما يلي فوائده وأساليب استعماله في هذا المجال.

ويتمّ توصيف فروة الرأس بأنها دهنيّة عندما يبدو الشعر ثقيلاً، زيتيّ المظهر، وتفوح رائحة مزعجة من جذوره في اليوم التالي لغسله بالشامبو. تنتج هذه المشكلة التجميليّة عادة عن خلل في عمل الغدد الدهنيّة التي تفرز الزهم بشكل طبيعي عبر بصيلات الشعر. ويُشكّل اختلاط الإفرازات الزهميّة بالعرق طيقة مائيّة-دهنيّة تحمي فروة الرأس من التأثير السلبي للاعتداءات الخارجيّة عليها الذي يظهر عبر جفافها وغزو الميكروبات لها.

فوائده

يتميّز زيت الليمون الهندي الأساسي بغناه بمادة الليمونين، الذي تمنحه خصائص مُقشّرة، مُطهّرة، ومُنشّطة للدورة الدمويّة على مستوى فروة الرأس. وهو يتمتع أيضاً بقدرة على إغلاق أسفاط الشعر وتعزيز إشراقه بالإضافة إلى تذويب الدهون الزائدة، وبالتالي تسهيل عمليّة التخلّص منها بمساعدة المواد المُنظّفة الموجودة في الشامبو.

كيفيّة استعماله

استعمال زيت الليمون الهندي الأساس في مجال علاج الشعر الدهني سهل جداً. يكفي إضافته إلى مستحضرات العناية التي تستعملونها عادةً:

• في القناع المغذّي: أضيفوا 30 نقطة من زيت الليمون الهندي الأساسي إلى عبوة تحتوي على 100 ملليلتر من القناع المغذّي للشعر واستعملوه كالمعتاد أو اضيفوا الكمية نفسها من هذا الزيت إلى 100 غرام من الطين الذي تستعملونه لتحضير قناع منزلي للشعر.

• في الشامبو: أضيفوا 30 نقطة من هذا الزيت لكل 100 ملليلتر من الشامبو، على أن يتم تدليك الشعر جيداً عند غسله بهذا الخليط وتركه عليه لبضع دقائق قبل شطفه جيداً بالماء.

• في الكونديشنر: أضيفوا 15 نقطة من هذا الزيت الأساسي لكل 200 ملليلتر من الكونديشنر، على أن يتمّ نقع الشعر بهذا الخليط لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً.

تجد الإشارة إلى أن زيت الليمون الهندي الأساسي من المواد الحسّاسة على الضوء، ولذلك يُنصح بتطبيقه مساءً وتجنّب استعماله قبل الشهر الرابع من الحمل، اثناء الرضاعة الطبيعيّة، ولدى الأطفال.

حلّ إضافي لمشكلة الشعر الدهني

يُشكّل الطين مكوناً فعّالاً جداً لعلاج الشعر الدهني، وتوازي فائدته فائدة زيت الليمون الهندي الأساسي في هذا المجال. يتكوّن الطين من صخور رسوبيّة غنيّة بالمعادن مثل البوتاسيوم، والكلسيوم، والزنك، والمغنيزيوم...وهو يتمتع بقدرة على امتصاص الدهون الزائدة بالإضافة إلى مدّ فروة الرأس بالأملاح المعدنيّة والعناصر المعدنيّة الغذائيّة. في هذا الإطار، يوفّر الكالسيوم الإشراق للشعر كما يمنع تساقطه، أما المغنيزيوم فيؤخّر ظهور الشعر الأبيض، ويعمل الفوسفور على تعزيز قوة الجذور من خلال تنشيط الدورة الدمويّة التي تُغذّي بصيلات الشعر.

ولتحضير قناع الطين، يكفي خلط 3ملاعق صغيرة من مسحوق الطين مع ملعقة كبيرة من مياه تقطير نبتة "الجيرانيوم" المعروفة أيضاً باسم "إبرة الراعي" للحصول على عجينة رخوة بعض الشيء يسهل تطبيقها على الشعر الرطب مع التركيز على فروة الرأس. يُترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة مع الحفاظ على رطوبته من خلال رشّه بعبوة رذّاذة تحتوي على ماء تجنباً لتجفيفه فروة الرأس، على أن تتمّ إزالته بعد ذلك بشطف الشعر جيداً بالماء وألا يتمّ تطبيقه أكثر من مرة أسبوعياً.