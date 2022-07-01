المسلمون يتدفقون على مكة في أول حج بعد الجائحة
لم يحضر الحج في العامين الماضيين سوى بضعة آلاف من السعوديين والمقيمين، حيث تفشى فيروس كورونا حول العالم وحدّ من التنقلات والسفر بسبب الإغلاقات
بدأ آلاف الحجيج في الوصول إلى مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، من بين ما يقارب مليونا يتوقع أن يؤدوا هذا العام مناسك الحج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.
ومرتدين ملابس الإحرام، وبعضهم يمسك مظلات لتقيهم حرارة الشمس، أدى المئات الطواف حول الكعبة.
وسمحت السعودية هذا العام بدخول حجاج من خارجها.
ولم يحضر الحج في العامين الماضيين سوى بضعة آلاف من السعوديين والمقيمين، حيث تفشى فيروس كورونا حول العالم، وحدّ من التنقلات والسفر بسبب الإغلاقات.
وأعلنت السلطات السعودية أن مليون شخص فقط يمكنهم أداء الحج هذا العام، وهو أقل من نصف الأعداد قبل الجائحة. ويقتصر الحج هذا العام على الحجاج الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وتلقوا كل جرعات اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 ولا يعانون من أمراض مزمنة.
ويجوب أفراد أمن المكان وسط الحجاج داخل الحرم المكي، وهناك شبكة من كاميرات المراقبة ونقاط تفتيش عند مداخل المدينة للمساعدة في تسيير الأمور على الحجاج والحد من وقوع أي مشكلات.
وفي 2019، وهو آخر عام قبل الجائحة أدى نحو 2.6 مليون حاج المناسك.
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