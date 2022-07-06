موسم الحج الأكبر منذ وباء كوفيد-19 ينطلق اليوم
يؤدي مئات الآلاف من المصلين "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة
تنطلق رسميا، اليوم الأربعاء، أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، إذ يؤدي مئات الآلاف من المصلين "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.
وقد اختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك، تفادياً للزحام. وقالت السلطات إن وضع الكمامات إلزامي داخل المسجد الحرام.
والحج هذا العام، الذي جرى اختيار المشاركين فيه بالقرعة، هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021، ولكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية.
ففي عام 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج السنوية.
لكن بعد ذلك، أجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في عام 2021 في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.
وينتقل الحجاج يوم الخميس إلى منى، على بعد حوالى خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات.
وتم اختيار المشاركين من بين ملايين المتقدمين. ويقتصر الحدث هذا العام على المسلمين دون سن 65 عاما المطعمين ضد الفيروس. ويُطلب من الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من وقت السفر.
وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج.
وتم تغريم أولئك الذين حاولوا أداء فريضة الحج بدون تصريح. وأقام رجال الشرطة في المدينة الجبلية نقاط تفتيش وقاموا بدوريات راجلة.
وداخل المسجد الحرام، كانت المسعفات على أهبة الاستعداد في مواقع مختلفة، فيما كان المتطوعون الذين يجرون الكراسي المتحركة ينتظرون في طابور طويل لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة.
-
قوات روسيا تزحف صوب دونيتسك.. واتهامات لكييف بتعمد نشر أسلحة قرب مواقع كيميائيةوزير الدفاع الروسي شويغو: روسيا أنشأت ممرين إنسانيين للسفن التجارية في البحر الأسود وبحر آزوف العرب والعالم
-
بعد إحالة أوراقه للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف اليومالمحامي الشهير فريد الديب يقبل الدفاع عن الطالب المعترف بجريمة قتل محمد عادل مصر
-
تصعيد أميركي جديد ضد الصين.. تحاول منعها من التفوق في إنتاج الرقائق عالمياًواشنطن تضغط على هولندا لحظر بيع ماكينات طباعة تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات إلى بكين قصص اقتصادية
-
"لن نسمح بعزف نشيدهم على أراضينا".. واشنطن ترفض منح فيزا لمنتخب الكاراتيه الإيراني"السماح للفرق الرياضية الإيرانية بالمنافسة في الولايات المتحدة يضفي الشرعية على النظام الإرهابي خصوصا مع عزف نشيدهم على الأراضي الأميركية" أميركا