.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد حظر خامنئي لقاحات الغرب.. تجريب لقاح كوبي على الإيرانيين

لقاح كورونا تعبيرية
تعبيرية
لقاح كورونا

بعد حظر خامنئي لقاحات الغرب.. تجريب لقاح كوبي على الإيرانيين

تجارب اللقاح الكوبي على الإيرانيين ستتم وفقاً لاتفاق بين معهد "فينلاي" الكوبي و"باستور" الإيراني

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قالت كوبا، الأحد، إنها وقعت اتفاقا مع إيران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بأكثر لقاحاتها المحتملة المضادة لفيروس كورونا تقدما وإجراء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح على البشر في الجمهورية الإسلامية.

ويخضع الحليفان لعقوبات أميركية صارمة تستثني الأدوية، لكنها غالبا ما تمنع شركات الأدوية الأجنبية من التجارة معهما. ويسعى البلدان بالتالي إلى الاعتماد على الذات للتغلب على نقص السيولة.

وتقول كوبا إنها تريد تحصين سكّانها في النصف الأول من 2021 بلقاحها الخاص ضد كوفيد-19.

وكانت إيران قد بدأت تجارب إكلينيكية على البشر لأول لقاح محلي مضاد لكوفيد-19 في أواخر الشهر الماضي، في حين أن لدى كوبا حاليا 4 لقاحات محتملة في طور التجارب لكن لم تبدأ تجربة أي منها بعد على البشر.

وقال معهد "فينلاي" للقاحات في كوبا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنه وقع اتفاقا مع معهد "باستور" الإيراني للتعاون في اختبار "سوبيرانا 2".

تعبيرية
تعبيرية

وأضاف على حسابه على "تويتر": "هذا التآزر سيمكن البلدين من التقدم بسرعة أكبر فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس سارس-كوف-2".

وتقول كوبا إن عدة دول عبرت عن اهتمامها بلقاحات فيروس كورونا، لكن هذا هو أول اتفاق من نوعه تتوصل إليه.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قوله، إن 50 ألف متطوع سيشاركون في إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأضاف أن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك شرطان أساسيان للسماح بإجراء الاختبارات على البشر في البلاد.

وخلال زيارته لهافانا ضمن جولة بأميركا اللاتينية في نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه "معجب" بإنجازات التكنولوجيا الحيوية لكوبا في مواجهة كوفيد-19.

وفي تغريدة نشرت على الحساب الرسمي الناطق بالإنجليزية لخامنئي في موقع "تويتر"، قال "اللقاحات الأميركية والبريطانية غير مسموح لها" بدخول البلاد، مضيفا "لا ثقة بها. ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

ويعني التصريح عمليا حظر استيراد لقاحات فايزر-بايونتيك وموديرنا واسترازينيكا-أكسفورد.

وتعدّ إيران أكثر دولة تضرراً من تفشي وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

ولاحقا حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي بشأن اللقاحات الأميركية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنها "تخالف" قواعده لا سيما منها المتعلقة بكوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد