سخرية من تمثال لسليماني.. فعلتم به ما لم يفعله الأميركيون

The statue of Sardar S0leimani unveiled in Milad Tower- 🌹🇮🇷 pic.twitter.com/hqXym5s5SI — Suribelle (@Suribelle1) January 9, 2021

تمثال آخر من الشمع لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، قاسم سليماني، كشف عنه مؤخرا في طهران، وذلك في حفل إزاحة ستار، شاركت فيه شخصيات حكومية وفنانين.

وشاركت أسرة سليماني، في الحدث الذي أقيم في منطقة برج ميلاد بالعاصمة الإيرانية. وكانت بداية الحفل مع مقطع فيديو يعرض تاريخ سليماني تبعته خطبه السياسية، فضلاً عن مقطع فيديو موسيقي للمغني أميرل أرجمند، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأظهرت صور من الحدث أفراد الأسرة والمسؤولين وهم يقفون بجانب التمثال ويقبلونه، بينما توقف بعض المشاركين لالتقاط صورة سيلفي مع التمثال الشمعي.

In line with its drive to restore its legitimacy through the image of Qassem Soleimani, the Iranian regime placed tonight another statue of him, this time in Milad Tower of Tehran. pic.twitter.com/nYII6i5Ddu — Yossi Mansharof (@Yossi_Mansharof) January 9, 2021

التمثال الذي تم كشف النقاب عنه ينضم إلى سلسلة من التماثيل وإشادات أخرى للزعيم الإيراني المقتول وضعتها جماعات موالية لإيران في بعض الدول أبرزها لبنان والعراق، وتعرضت جميعها لانتقادات وتنديد شعبي، لما وصف بالـ"هيمنة الإيرانية".

وكان ناشطون لبنانيون نشروا تعليقات وصوراً على مواقع التواصل تظهر مجسمات لسليماني. وجاء في تغريدة ساخرة "حتى الولايات المتحدة لم تستطع أن تفعل ما فعله النحات الذي صنع هذا التمثال مع سليماني".

ونتيجة للضجة التي ترافقت مع الكشف عن التمثال، بسبب سوء صنعه، سارعت السلطات إلى رفعه، فيما وعد عمدة المقاطعة نعمة الله حسين زاده باتخاذ إجراءات لتعديله قبل وضعه في مكانه من جديد.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي تثير تماثيل سليماني سخرية المتابعين، فقد تعرض تمثال آخر كشف عنه في مارس الماضي في مقاطعة كيلان لسيل من الانتقادات والسخرية لأنه كان "سيئا للغاية".

وقتل سليماني في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، بعد أن حطت طائرته آتية من سوريا ولبنان، كما قُتل معه أيضا أبو مهدي المهندس أحد أبرز قادة الميليشيات في العراق.