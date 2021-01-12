.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاتحاد الأوروبي عن رفع إيران للتخصيب: تطور خطير

من منشأة فوردو النووية (أرشيفية- فرانس برس)
من منشأة فوردو النووية (أرشيفية - فرانس برس)
نووي إيران

الاتحاد الأوروبي عن رفع إيران للتخصيب: تطور خطير

إيران تحاول الضغط مسبقا على الإدارة الأميركية المقبلة!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من رفع ايران مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو واعتبر في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية والأمن المشتركة الأوروبية، باسم الاتحاد الأوروبي، ليل الاثنين الثلاثاء، أن رفع التخصيب إلى مستوى 20% يعد تطورا خطيرا للغاية، وانتهاكا لمقتضيات الاتفاق النووي حول تلك المنشأة الواقعة داخل منطقة جبلية محصنة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية أكدت في الرابع من هذا الشهر رفع إيران مستوى التخصيب في منشأة فوردو .

كيسنجر يحذر إدارة بايدن من العودة للصفقة النووية مع إيران أميركا نووي إيران كيسنجر يحذر إدارة بايدن من العودة للصفقة النووية مع إيران

ضغط مسبق

وفيما رأى خبراء في خطوة إيران الأخيرة محاولة للضغط مسبقا على الإدارة الأميركية المقبلة من أجل رفع العقوبات، ذكر الاتحاد في البيان الرسمي أن تلك الخطوة تضاعف الصعوبات أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة والجارية من أجل تيسير عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

يذكر أن نسبة التخصيب عند 20% تعتبر عتبة هامة في مسار التخصيب لأغراض عسكرية، إذا قررت إيران السير نحو التزود بالسلاح النووي .

صوورة عبر الأقمار الاصطناعية لموقع فوردو النووي الإيراني (فرانس برس)
صوورة عبر الأقمار الاصطناعية لموقع فوردو النووي الإيراني (فرانس برس)

وكان مقربون من الرئيس المنتخب جو بايدن تحدثوا في وقت سابق عن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن بشروط تتصل بمستقبل هذا الاتفاق والقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في المستقبل المتوسط والبعيد، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في أزمات عدة تهز استقرار منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أكدت في وقت سابق أن إيران تخصب اليورانيوم بوتيرة متسارعة وقد تصل لنسبة أكثر من 20% خلال أسابيع.

من منشأة فوردو النووية (أرشيفية- فرانس برس)
من منشأة فوردو النووية (أرشيفية- فرانس برس)

كما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الثلاثاء الماضي، إن إيران تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معرباً عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية.

تقليص على 5 مراحل

يذكر أن إيران قلصت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، على 5 مراحل منذ مايو من العام الماضي، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق.

كما كررت مؤخرا أنها ستكون في حل من كافة التزاماتها في حال لم ينجح الغرب، لاسيما الدول الأوروبية التي لا تزال متمسكة بالاتفاق في رفع الحظر عنها وتخفيف أثر العقوبات الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد