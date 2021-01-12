أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من رفع ايران مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو واعتبر في بيان أصدره مسؤول السياسة الخارجية والأمن المشتركة الأوروبية، باسم الاتحاد الأوروبي، ليل الاثنين الثلاثاء، أن رفع التخصيب إلى مستوى 20% يعد تطورا خطيرا للغاية، وانتهاكا لمقتضيات الاتفاق النووي حول تلك المنشأة الواقعة داخل منطقة جبلية محصنة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية أكدت في الرابع من هذا الشهر رفع إيران مستوى التخصيب في منشأة فوردو .

ضغط مسبق

وفيما رأى خبراء في خطوة إيران الأخيرة محاولة للضغط مسبقا على الإدارة الأميركية المقبلة من أجل رفع العقوبات، ذكر الاتحاد في البيان الرسمي أن تلك الخطوة تضاعف الصعوبات أمام الجهود الدبلوماسية المكثفة والجارية من أجل تيسير عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

يذكر أن نسبة التخصيب عند 20% تعتبر عتبة هامة في مسار التخصيب لأغراض عسكرية، إذا قررت إيران السير نحو التزود بالسلاح النووي .

وكان مقربون من الرئيس المنتخب جو بايدن تحدثوا في وقت سابق عن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن بشروط تتصل بمستقبل هذا الاتفاق والقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في المستقبل المتوسط والبعيد، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في أزمات عدة تهز استقرار منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أكدت في وقت سابق أن إيران تخصب اليورانيوم بوتيرة متسارعة وقد تصل لنسبة أكثر من 20% خلال أسابيع.

كما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الثلاثاء الماضي، إن إيران تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معرباً عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية.

تقليص على 5 مراحل

يذكر أن إيران قلصت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، على 5 مراحل منذ مايو من العام الماضي، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق.

كما كررت مؤخرا أنها ستكون في حل من كافة التزاماتها في حال لم ينجح الغرب، لاسيما الدول الأوروبية التي لا تزال متمسكة بالاتفاق في رفع الحظر عنها وتخفيف أثر العقوبات الأميركية.