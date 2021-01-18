الحرس الثوري يفرض إقامة جبرية على الحيدري.. تغريدة تكشف
التغريدة قالت إن الحرس الثوري ادعى أن الحيدري انتقد "ولاية الفقيه"
عبر تغريدة في حسابه على تويتر، كشف الشيخ حسن الموسوي، الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني قد فرض إقامة جبرية على الشيخ العراقي كمال الحيدري في مدينة قم.
وأضاف في التغريدة أن أسباب تلك الخطوة هي انتقاد الحيدري لـ"ولاية الفقيه".
كما حمّل الموسوي المرشد الإيراني علي خامنئي، مسؤولية سلامة الحيدري، مؤكداً أن عناصر الحرس الثوري قد حاصرت مكتب الأخير ووضعته قيد الإقامة الجبرية.
كذلك طالب الموسوي السلطات الإيرانية السماح للشيخ الحيدري بمغادرةِ البلاد مع متعلقاته إلى دولة أخرى آمنة.
نُحَمِّلُ المرشد الايراني علي الخامنئي مسؤولية سلامة المرجِع الديني العراقي سماحة السيد كمال الحيدري ،— مكتب المرجع الديني السيد حسن الموسوي (@HasanalAmusawl) January 17, 2021
الذي وُضِعَ تحت الاقامة الجبرية مع محاصرة مكتبهِ من قِبل الحرس الثوري ،
ونطالب بالسماح له بمغادرةِ ايران ، مع كل متعلقاته ، الى أَيِّ دولةٍ يأمنُ فيها على نفسهِ.
حسن الموسوي
يشار إلى أن الحيدري كان أثار تحفظ السلطات الإيرانية بسبب أفكاره التي لم تكن راضية عنها.