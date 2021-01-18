كلمة "رقص" تحظر مذيعة إيرانية.. وضبط فتيات بسبب أغنية

عاقبت القناة الثانية في التلفزيون الإيراني إحدى مذيعاتها بالمنع من الظهور على الشاشة، بسبب تصريحات لضيف أدلى بها خلال برنامجها المسائي ذي الشعبية الواسعة، داعيا المواطنين إلى الرقص لمكافحة الكآبة في زمن تفشي كورونا.

وفي التفاصيل، تفاجأت روزيتا قبادي، مقدمة برنامج "المساء العائلي" قبل أسابيع بكلمات ضيفها الطبيب عندما دعا الناس ومشاهدي البرنامج إلى الرقص حتى لا يصابوا بالاكتئاب خلال فترة الجائحة، بحسب ما نقلت صحيفة "همشهري" اليومية.

تعليقات مثيرة

كما كشفت الصحيفة في تقرير أمس الأحد، أن قبادي ظهرت على الهواء مباشرة بعد يوم واحد من موجة تعليقات مثيرة للجدل أطلقها متشددون ضد برنامجها، ووصفت تصريح ضيفها بـ "الخطأ اللفظي"، وأكدت أنها حاولت خلال الحلقة إيقاف الضيف، لكن الأوان كان قد فات".

وعلى الرغم من تبريرها واعتذارها، منعت المذيعة من الظهور على الشاشة، حتى أنها لا تزال غائبة عن البرنامج بعد مرور شهر على الواقعة.

إلى ذلك، وبعد أسبوع من البلبلة، نشرت روزيتا البالغة من العمر 35 عامًا، وهي من مدينة شيراز، تعليقا على حسابها على "إنستغرام" تطلب فيه من الناس تربية أطفالهم بطريقة حسنى، لا تجعلهم يفرحون بفشل الآخرين.

اعتقال مغنيات كرديات

من جهة أخرى، أعلن قائد شرطة الأمن العام في كرمنشاه، غرب إيران، حسن حيدري، عن اعتقال مغنيات كرديات بسبب مقطع فيديو لغنائهن الجماعي.

ووفقا لوكالة أنباء العمل الايرانية "إيلنا"، فقد قال حيدري،أمس إنه "عقب نشر مقطع فيديو عن الغناء والرقص على مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان له تأثير سلبي على الرأي العام، فقد تحركنا لاعتقال المتورطين".

وأضاف أن غناء تلك النساء يعد انتهاكا للقيم، ولذا صدرت أوامر باعتقال المغنيات وأعضاء شركة الاعلانات التي نظمت الحفل وكذلك أصحاب القاعة التي استضافتهم".

كما أعلن عن إغلاق الصالة وشركة الإعلانات، قائلاً: "إن الصفحات التي نشرت هذا المقطع تم حجبها أيضاً من قبل الشرطة السيبرانية".

حفلات منفردة

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للقانون الإيراني، يُسمح بالحفلات الموسيقية للنساء منفردًا وللرجال أيضًا، شرط أن تنحصر في الأغاني الشعبية "الملتزمة" أو "الإنشاد" الديني.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام، شددت المطربة الإيرانية باران رضائي على أن المسؤولين لا يخبرون المطربات بشكل مباشر أنهم لا يمنحون تراخيص. وأضافت: لكن هناك قواعد غير مكتوبة تمنع النساء من إقامة حفلات في أي مكان ماعدا طهران وسنندج".

يذكر أنه في عام 2019 أثار انتشار مقطع فيديو لسيدة تغني لعدد من السياح في قرية "أبيانة" السياحية بمحافظة أصفهان وسط إيران جدلا واسعا دفع بالمدعي العام إلى إصدار أمر باعتقالها.