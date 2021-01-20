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مرشح بايدن لوزارة الدفاع: إيران تهدد حلفاء أميركا وقواتها بالشرق الأوسط

الجنرال لويد أوستن
الجنرال لويد أوستن
نووي إيران

مرشح بايدن لوزارة الدفاع: إيران تهدد حلفاء أميركا وقواتها بالشرق الأوسط

لويد أوستن: إذا حصلت إيران على قدرة نووية فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة بالمنطقة أكثر صعوبة

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – رويترز

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قال الجنرال المتقاعد لويد أوستن مرشح الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لوزارة الدفاع (البنتاغون) الثلاثاء إن إيران تمثل تهديدا لحلفاء واشنطن في المنطقة وللقوات الأميركية المرابطة هناك.

وقال أوستن خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه "لا تزال إيران عنصرا مزعزعا للاستقرار في المنطقة... تمثل تهديدا لشركائنا في المنطقة وللقوات التي ننشرها في المنطقة".

وأضاف "إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك".

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

وبدوره قال أنتوني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن ملتزمة بعدم حيازة إيران السلاح النووي، وإنها ستشرك دول الخليج وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران.

وأضاف مرشح جو بايدن لوزارة الخارجية لدى استماع مجلس الشيوخ له، أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن.

وأردف بلينكن يقول إن إيران تتخذ خطوات كثيرة للتحرر من قيود الاتفاق النووي، مؤكدا أن لدى أميركا مسؤولية ملحة بمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

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