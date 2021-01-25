أعلنت مينو محرز، عضوة لجنة مكافحة كورونا في ايران، أن البلاد ستقوم قريبا باستيراد اللقاح من السويد على الرغم من عدم صدور تصريح رسمي عن إلغاء الحظر الذي أعلنه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حول استيراد اللقاحات الغربية.

وقالت محرز في مقابلة إذاعية، الاثنين، إنه "ليس لقاح "مودرنا" وليس لقاح كوبا، لأن اللقاح الكوبي لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية. يأتي هذا اللقاح من السويد ومعتمد من قبلنا".

وعلى الرغم من أن محرز لم تشأ الكشف عن اسم اللقاح بسبب قرار الحظر الذي أصدره خامنئي، حول منع استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية والفرنسية، لكن خبراء يرون أن اللقاح المراد استيراده هو "استرازينيكا " وهو نتاج عمل مشترك بين بريطانيا والسويد.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، قد أعلن الأحد، أن أمر المرشد الإيراني الإيراني لا يحـظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية قبل أن نتمكن من إنتاج اللقاح المحلي.

وفي تراجع واضح لموقف خامنئي عقب حملة الاعتراضات الواسعة لهذا القرار محليا ودوليا، أعلن وزير الصحة الإيراني أن الشحنة الأولى من لقاحات كورونا الأجنبية ستصل إلى إيران قريبًا.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد قال في خطاب متلفز في 8 يناير /كانون الثاني الجاري، قد أعلن أن "استيراد لقاحات كورونا الأميركية والبريطانية يمنع منعا باتا".

وفيما وصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حملاتهم أمر المرشد الأعلى بحظر استيراد بعض اللقاحات الأجنبية بأنه "يتعامل مع الشعب الإيراني كرهائن"، قالت منظمة العفو الدولية إن خامنئي "يتلاعب بحياة الملايين".

كما ردت منظمة الصحة العالمية والمسؤولة على تصريحات المرشد الإيراني بالقول إنه "لا يجب تسييس قضية اللقاحات".