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رغم القانون الجديد.. إيران تؤكد عدم طردها لمفتشي النووي

Flags flutter in the wind in front of the headquarters of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Austria, December 16, 2020. REUTERS/Lisi Niesner u000d u000d
العلم الإيراني وإعلام أخرى ترفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية)
نووي إيران

رغم القانون الجديد.. إيران تؤكد عدم طردها لمفتشي النووي

يلزم القانون الحكومة وقف "تنفيذ البروتوكول الإضافي" لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 فبراير في حال لم يتمّ رفع العقوبات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

طهران – فرانس برس

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أكدت إيران اليوم الاثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لا تعتزم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب صدور قانون مثير للجدل عن مجلس الشورى الشهر الماضي.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إنه على الرغم من إقرار هذا القانون "فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف و(تطبيق النص) لا يعني طرد مفتشي الوكالة".

وتبنّى مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر الماضي قانوناً بعنوان "خطة العمل الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني عدم موافقتها عليه، لكنها أكدت التزامها بتطبيقه.

ويلزم القانون الحكومة وقف "تنفيذ البروتوكول الإضافي" لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 فبراير في حال لم يتم رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على طهران بحلول ذلك التاريخ، أو في حال لم يتمكن شركاء إيران في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من مساعدة طهران على الالتفاف على هذه العقوبات التي تمنعها عملياً من التجارة مع سائر دول العالم.

وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقاً مع الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن برنامجها النووي، يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وينصّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في يوليو 2015
من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا في يوليو 2015

إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن ترمب من جانب واحد عام 2018 سحب بلاده منه، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق فيينا.

وبموجب الاتفاق، كانت إيران قد وافقت على الخضوع لنظام التفتيش الأكثر صرامة على الإطلاق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتضمن برنامج التفتيش هذا التطبيق الطوعي لبروتوكول مضاف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (بدون انتظار مصادقة البرلمان الإيراني عليها) ومراقبة الوكالة الأممية للبرنامج النووي الإيراني على ضوء الالتزامات التي تعهّدت بها طهران في فيينا. والمعاهدة عبارة عن وثيقة موقعة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول مختلفة مشاركة فيها، تنصّ على إجراء عمليات تفتيش مكثفة في المنشآت النووية للأطراف الموقعة.

عملية تفتيش في 2014 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
عملية تفتيش في 2014 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
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وفي حال تخلت إيران عن تطبيقها الطوعي، قد تعتبر برلين ولندن وباريس هذه الخطوة بمثابة "استفزاز" إضافي. وتُبدي العواصم الأوروبية الثلاث رغبتها في الحفاظ على الاتفاق النووي لكنها تطالب طهران منذ أشهر بالعودة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها. في المقابل، تعتبر طهران أن الأوروبيين لم يلتزموا بما يتوجب عليهم وفق الاتفاق.

ومن المحتمل أن يعقّد هذا الأمر المعطيات بالنسبة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي ألمح الى رغبته في "تغيير المسار" الذي اتبعه سلفه ترمب مع إيران، وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن ينبغي عليه الأخذ في الاعتبار عوامل سياسية داخلية تحدّ من هامش مناورته.

وأبدت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ،الذي سمح انتخابه عام 2013 بتحقيق اختراق دبلوماسي أدى إلى إبرام الاتفاق النووي، استعدادها لمناقشة عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. إلا أنها تطالب قبل كل شيء بإلغاء "بدون شروط" للعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهرن منذ 2018.

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