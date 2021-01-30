.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

احتجاجات ضد نائب روحاني بمدينة أهوازية شهدت مجزرة بحق المتظاهرين 

من احتجاجات إيران
من احتجاجات سابقة بإيران
احتجاجات إيران

احتجاجات ضد نائب روحاني بمدينة أهوازية شهدت مجزرة بحق المتظاهرين 

المواطنون العرب صرخوا بوجه جهانغيري حول استمرار الاضطهاد والبطالة والفقر بالمنطقة الغنية بالنفط

متابع الغاء المتابعة

صالح حميد - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اندلعت احتجاجات، السبت، ضد زيارة لإسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، لمدينة معشور وضواحيها، جنوب إقليم الأهواز، والتي ارتكبت فيها قوات الأمن والحرس الثوري مجزرة خلال احتجاجات نوفمبر 2019 راح ضحيتها أكثر من 100 متظاهر.

وتداول ناشطون مقاطع تظهر المواطنين العرب وهم يصرخون في وجه جهانغيري حول استمرار الاضطهاد والتمييز والبطالة والفقر في المنطقة الغنية بالنفط.

من احتجاجات سابقة في إيران
3 صور من احتجاجات سابقة في إيران
3 صور
من احتجاجات سابقة في إيران
من احتجاجات سابقة في إيران
من احتجاجات سابقة في إيران
من احتجاجات سابقة في إيران
من احتجاجات سابقة في إيران
من احتجاجات سابقة في إيران

بدوره صرح جهانغيري لوسائل الإعلام أن أحد أسباب زيارته إلى معشور هي احتجاجات نوفمبر 2019 قائلا "منذ ذلك الحين، أحزنني هؤلاء الناس، لأنني متأكد بأنهم ليس لديهم أي مشكلة مع النظام ومشكلتهم الوحيدة الفقر والتمييز".

إسبانيا تعتقل ابن دبلوماسي إيراني بتهمة تهريب البشر إيران إسبانيا تعتقل ابن دبلوماسي إيراني بتهمة تهريب البشر

وكانت الخارجية الأميركية قد صنفت قائد فيلق الحرس الثوري في الأهواز، حسن شاهوار بور، على قائمة العقوبات المتعقلة بحقوق الإنسان، على خلفية مجزرة معشور التي قتل فيها 100 متظاهر في بلدتي الجراحي والكورة، باستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة والطائرات من دون طيار.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الأهوازیة في تقرير إلى أنه خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر 2009، قُتل نحو 170 متظاهراً في جميع أنحاء منطقة الأهواز على أيدي قوات الأمن والحرس الثوري، واعتُقل أكثر من 2500 مواطن عربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد