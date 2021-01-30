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إيران.. إعدام الناشط السياسي البلوشي جاويد دهقان

الشاب البلوشي جاويد دهقان خلد
الناشط السياسي البلوشي جاويد دهقان خلد
احتجاجات إيران

إيران.. إعدام الناشط السياسي البلوشي جاويد دهقان

بتهمة المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام

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العربية.نت

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على الرغم من المناشدات الدولية العديدة، بما فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام ضد الناشط البلوشي جاويد دهقان خلد، صباح السبت.

وأكد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، تنفيذ حكم الإعدام ضد جاويد دهقان خلد (31 عاما)، في سجن زاهدان بتهمة "المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام"، ووصفه بـ"زعيم مجموعة مسلحة".

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وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت، الجمعة، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن "السلطات الإيرانية تخطط لإعدام جاويد دهقان، من الأقلية البلوشية الإيرانية، غدا".

وطالبت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئى بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام وذكرت أن "محاكمة جاويد كانت غير عادلة بشكل فادح، ويقول إنه تعرض للتعذيب من خلال الضرب والجلد وخلع الإبهام وتجريده من ملابسه".

يذكر أن السلطات الإيرانية قد أعدمت، خلال الأسابيع الماضية، ما لا يقل عن 19 مواطناً بلوشياً في مدينتي مشهد وزاهدان، كانت 4 منهم بتهم سياسية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن الأهوازي علي المطيري في سجن شيبان بالأهواز، بتهمة قتل اثنين من عناصر ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري قبل عامين.

وفيما قالت وسائل إعلام ايرانية أن المطيري اعتقل عام 2018 وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة الإيرانية في الأهواز بتهمة قتل اثنين من عناصر الباسيج في بلدة شيبان، قالت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في بيان إن المحكمة لم تسمح له بمحامين مستقلين ولا يعرف أي شيء عن تفاصيل المحاكمة.

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وتحذر منظمات حقوقية من أن معتقلين سياسيين آخرين في الأهواز مثل جاسم الحيدري وعلي الخزرجي وحسين السيلاوي وعلي مقدم وناصر الخفاجي، يواجهون حكم الإعدام بتهم تتعلق بأنشطتهم.

وصعدت السلطات الإيرانية حملة القمع في مناطق القوميات خلال الأسابيع الأخيرة من خلال تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين السياسيين والاعتقالات العشوائية ضد النشطاء في كل من كردستان وبلوشستان والأهواز.

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