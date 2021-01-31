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فساد مؤسسة خامنئي.. عقود مشبوهة ونهب أموال الإيرانيين

علي خامنئي (أرشيفية- رويترز)
علي خامنئي (أرشيفية- رويترز)

فساد مؤسسة خامنئي.. عقود مشبوهة ونهب أموال الإيرانيين

هؤلاء هم المتورطون مع فساد مؤسسة المرشد!

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دبي - العربية.نت

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تورط قادة سابقون في الحرس الثوري ومسؤولون رفيعو المستوى في فساد في منطقة "أروند" الاقتصادية الحرة، جنوب غربي إيران، على مدى السنوات السبع الماضية، حيث حصل هؤلاء المسؤولون وأقاربهم على مئات المليارات من التومانات من الميزانية العامة، وفق وثائق حصلت عليها قناة "إيران انترناشيونال".

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بحسب الوثائق، فإن "مؤسسة المستضعفين"، الخاضعة للإشراف الاقتصادي لمكتب المرشد علي خامنئي، تلقت مئات المليارات من التومانات على شكل عقود مشبوهة، دون التنفيذ الكامل للعقود التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

نهب أموال

ويطال الفساد المرشد الإيراني علي خامنئي نفسه، وسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وأقاربه، وكذلك محمد فروزنده، الرئيس السابق لـ"مؤسسة المستضعفين" والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني ومقربوه في هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية المريبة.

ويتورط هؤلاء في الفساد المالي على نطاق واسع في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، التي تعاني من الفقر والبطالة والتمييز، من خلال تشكيل شبكة من الأقارب والأصدقاء وتوزيع القروض والأموال بينهم.

علي شمخاني
علي شمخاني

وأفادت الوثائق بأن إسماعيل زماني، مدير المنطقة الحرة في أروند، جنوب غربي إيران، وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري (معتقل حاليا)، قام بسلسلة من الاختلاسات والفساد والعقود الوهمية، على مدى السنوات السبع الماضية، بحسب ديوان الرقابة الإيراني.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة أروند 37400 هكتار عند التقاء نهري كارون وأروند، وتقع المنطقة على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق مستوى سطح البحر وعلى مقربة من شمال غرب الخليج العربي.

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