أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارتي المالية والجيش حول الاستعدادت لهجوم محتمل ضد إيران، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن نتنياهو ناقش مع كبار المسؤولين في الوزارتين تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بهذا الشأن.

في السياق ذاته، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوشافي قد أكد الأسبوع الماضي أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.

أتى ذلك بعدما، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يهدد الشرق الأوسط. وعبر بيني غانتس في مقابلة مع تلفزيون "الغد" عن قلقه إزاء التهديدات الإيرانية والعمليات "الإرهابية" التي تشرف عليها طهران وتتسبب في عدم استقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد، الاثنين، على أن إيران قد تكون على بعد أسابيع فقط من امتلاك مواد لازمة لسلاح نووي، إذا واصلت خرق الاتفاق.

وضع خطط إضافية

هذا وكان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أعلن قبل أسبوع، أنه أصدر أوامر للجيش بـ"وضع خطط إضافية" في 2021 "ستكون جاهزة" في حال اتخذت حكومة تل أبيب، قرارا بمهاجمة إيران.

وأتت تصريحات كوخافي بعد نحو أسبوع من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه خلفا لدونالد ترمب الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، وانسحب أحاديا عام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم قبل ذلك بثلاث سنوات مع القوى الكبرى.

وألمح بايدن إلى احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق شرط عودة طهران إلى تنفيذ كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت بدأت التراجع عنها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأميركي.

في المقابل، رأى مسؤول إيراني بارز الأربعاء الماضي، أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي عن وضع "خطط" لمواجهة أي تهديد نووي إيراني تدخل في إطار "حرب نفسية"، مؤكدا أن طهران لن تتوانى في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء.