.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيران تصعّد بتخصيب اليورانيوم.. وتنصب 696 جهاز طرد مركزي

إيران نووي تعبيرية
تعبيرية
نووي إيران

إيران تصعّد بتخصيب اليورانيوم.. وتنصب 696 جهاز طرد مركزي

بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن إيران على وشك إنتاج المواد النووية الانشطارية لصنع أسلحة نووية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده نصبت 696 جهازا للطرد المركزي من جيل IR2M بسعة 4 أضعاف الجيل السابق في منشأة نطنز في أصفهان وسط البلاد، بالإضافة إلى نصب سلسلتين من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران.

وقال غريب آبادي عبر "تويتر" إن "هناك المزيد في المستقبل القريب"، مضيفا أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق وإبلاغ التقدم كما هو مخطط له".

ويأتي هذا التصعيد، بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أنه إذا استمرت إيران في انتهاك التزاماتها النووية، فلن يكون أمامها سوى "أسابيع قليلة" من إنتاج المواد النووية الانشطارية لصنع أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أن يتدخل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لـ"عودة منسقة ومتزامنة" لإيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

إسرائيل: أمام إيران 6 أشهر لإنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي إيران نووي إيران إسرائيل: أمام إيران 6 أشهر لإنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي

وبينما تقول الحكومة الأميركية الجديدة، إن إيران يجب أن تعود إلى التزاماتها النووية بالكامل تقول طهران إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل عودتها للاتفاق.

وأصبحت قضية انسحاب إيران من التزاماتها النووية أكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أقر البرلمان قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" في 2 ديسمبر الماضي، والذي ألزم الحكومة برفع نسبة التخصيب إلى 20%.

كما نص على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران إذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول مارس، وكذلك تعليق البروتوكول الإضافي لحظر الانتشار النووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد