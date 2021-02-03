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أميركا تتحرك لمصادرة شحنة نفط إيرانية "مموهة"

Achilleas tanker 2
الناقلة "أكيلياس" (أرشيفية)
اقتصاد إيران

أميركا تتحرك لمصادرة شحنة نفط إيرانية "مموهة"

إيران سعت لإخفاء مصدر النفط عن طريق نقله إلى عدة سفن قبل أن ينتهي به الأمر على متن الناقلة "أكيلياس" التي ترفع علم ليبيريا

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

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أقامت الولايات المتحدة دعوى قضائية لمصادرة شحنة نفط تقول إن مصدرها إيران وليس العراق كما هو مذكور في بوليصة الشحن، وتتعارض مع القوانين الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وتزعم الدعوى المرفوعة أمام مقاطعة كولومبيا، أمس الثلاثاء، أن إيران سعت لإخفاء مصدر النفط عن طريق نقله إلى عدة سفن قبل أن ينتهي به الأمر على متن الناقلة "أكيلياس" التي ترفع علم ليبيريا والمتجهة إلى الصين.

ميناء عبدان النفطي في إيران في صورة التقطت من البر العراقي على شط العرب
ميناء عبدان النفطي في إيران في صورة التقطت من البر العراقي على شط العرب

وقالت واشنطن إن المخطط شمل كيانات متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، اللذين صنفتهما واشنطن ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت وزارة العدل في بيان: "حاول المشاركون في المخطط إخفاء مصدر النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ووثائق مزورة ووسائل أخرى، وقدموا بوليصة شحن مزورة لخداع مالكي الناقلة أكيلياس لتحميل شحنة النفط المذكورة".

الناقلة "أكيلياس" (أرشيفية)
الناقلة "أكيلياس" (أرشيفية)
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وأضافت أن الناقلة "أكيلياس" تخضع للمصادرة بناء على القوانين الأميركية الصادرة لمكافحة الإرهاب. وجاء تحرك مصادرة الشحنة بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.

من جهته، قال مصدر في شركة "كابيتال شيب مانجمنت" اليونانية المشغلة للناقلة، إن السفينة "أكيلياس" تتجه الآن إلى الولايات المتحدة بالتعاون الكامل مع السلطات الأميركية، حيث تمتلك الشركة رخصة تجارية.

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